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德狠父「爭女兒監護權」槍殺6社工！　警荷槍壓制畫面曝光

▲▼德狠父「爭女兒監護權」槍殺6社工。（圖／路透）

▲德45歲男子爭女兒監護權談不攏，當場槍殺6社工。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

德國北部29日發生槍擊案，當地一名45歲男子前往兒福中心討論3個月大女兒的監護權時，疑似因談不攏當場動怒，竟掏槍瘋狂掃射，導致6名機構員工慘死。嫌犯作案後隨即與同夥駕車飛車逃逸，甚至在輪胎爆胎的情況下仍強行狂飆，最後遭到大批荷槍實彈的優勢警力強行攔截，當街被拉下車狼狽壓制。

爭監護權談判破裂　狠父開槍血洗兒福中心

根據《路透社》報導，這起震驚全國的槍擊案發生在鄰近漢堡（Hamburg）的施塔德（Stade）。這名居住在漢諾威（Hannover）地區的45歲男子，先前預約了29日上午前往該所母子庇護兒福中心，準備談判3個月大女兒的監護權。

沒想到雙方在中午時分疑似一言不合，男子竟情緒失控掏槍當場射擊。目擊者指出，現場槍聲大作，多名社工在驚恐中中彈倒地。

6社工慘死槍下　3月大女嬰、生母躲辦公室倖免於難

這起殘忍的槍擊事件共造成4女2男、合計6名兒福中心員工不幸喪生，其中5人當場死亡，第6人則是送醫後傷重不治。德國《明鏡周刊》指出，本案初步排除政治或極端主義動機，定調為個人恩怨引起的仇殺。

槍擊發生當下，嫌犯3個月大的親生女兒與生母正好待在中心的辦公室內，在混亂中並未受傷，目前母女均平安，已受到警方保護。

爆胎繼續狂飆　大批荷槍實彈警力當街圍捕壓制

嫌犯在行凶後隨即與同夥駕車逃離現場，德國警方隨即展開大規模追捕。根據德國《圖片報》曝光的震撼畫面顯示，嫌犯車輛在逃逸過程中右側輪胎已經爆胎漏氣、整顆輪胎扁掉，但嫌犯仍不管不顧強行在路上瘋狂行駛。

隨後大批荷槍實彈的便衣及執法人員一擁而上，迅速將該輛轎車重重包圍，當街將車上的嫌犯及同夥強行拉下車、當場壓制在地。

德國社會震驚　總統史坦麥爾痛斥暴力

案發後，大批身穿白色防護服的鑑識專家與便衣警察進駐現場蒐證，封鎖了周邊蓋滿紅磚房的鵝卵石街道。警方證實，目前包含槍擊主嫌、生母以及另一名女性共3名涉案人士已被拘留，正全力展開偵辦。

由於大規模槍擊案在德國相當罕見，這起悲劇也驚動了德國政壇。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）隨即發表聲明沉痛表示，「這起暴力事件竟然發生在一個理應提供保護的地方，其嚴重程度讓我深感震驚。」

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