蘋果機密外洩！　iPhone 18 Pro「實機照、零件清單」遭駭丟暗網

▲蘋果預計於今年9月推出的iPhone 18 Pro爆發重大機密外洩事件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果預計於今年9月推出的iPhone 18 Pro爆發重大機密外洩事件！有駭客勒索軟體集團從美國蘋果的印度供應商「塔塔電子」（Tata Electronics）竊取大量資料，並將包含即將發布的iPhone 18 Pro敏感零件清單、供應商名單，甚至是「實機摔落測試照」全數發布在暗網上。

供應鏈機密被看光 蘋果談判籌碼全曝光

根據《路透社》報導，相關文件與消息人士指出，這次外洩嚴重威脅到蘋果（Apple）精心策劃的iPhone製造業務。蘋果對大多數的供應商安排一向保護到家，這次資料外洩不僅可能惹惱蘋果、破壞與塔塔的合作關係，更慘的是，競爭對手、山寨廠甚至是蘋果自家的供應商，都能把「誰負責做什麼零件」看得一清二楚。

檢視最新流出的文件可以發現，至少有6份檔案清楚列出iPhone 18 Pro機型中，數百個零件具體是對應到哪一家供應商，包含主機板上的晶片細節，以及電池和相機鏡頭的部分零件。

知情人士透露，蘋果認為這些牽涉未發表機型的細節極度敏感，且蘋果在公開的供應商資料庫裡絕對不會透露這些對應關係；這些紀錄顯示出蘋果在哪些零件向多家供應商進貨，又在哪些零件僅依賴少數幾家，等同於把談判籌碼與弱點全攤在陽光下。

▲印度電子代工巨頭「塔塔電子」（Tata Electronics）。（圖／路透）



駭客組織「世界解密」犯案 台積電也受害

新聞網站AppleInsider上週最先報導了塔塔外洩資料中包含iPhone 18 Pro的文件。

報導指出，先前曾宣稱犯下Nike駭客入侵案的組織「世界解密」（World Leaks），在暗網上外洩塔塔電子超過20萬份檔案，除了疑似包含舊款iPhone零件設計圖、特斯拉（Tesla）零件資料外，甚至還有台積電（TSMC）與高通（Qualcomm）的文件，這兩家公司皆有生產iPhone所需的晶片與零件。

對此，蘋果和塔塔的發言人均未做出回應，路透社目前尚未證實外洩資料的真實性，也未能立刻聯繫上「世界解密」取得說法。

2026年初實機摔落照流出 塔塔急找專家調查

消息人士指出，好幾份外洩檔案上都印有蘋果「機密」的浮水印，標示的內部開發代號也與iPhone 18 Pro世代相符。更驚人的是，資料夾內還出現了iPhone在塔塔某廠區進行摔落測試的照片，日期標示為2026年初。

照片中的手機呈現傳統直立平板外型、灰色機身，背面配備三鏡頭與蘋果Logo，雖然路透社無法確認確切型號，但消息人士證實這就是iPhone 18 Pro。

針對這起事件，蘋果正與塔塔合作調查並制定長期應對措施；塔塔也已限制內部對敏感系統的存取權限，並聘請國際顧問進行數位鑑識稽核。