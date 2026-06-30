北韓援俄兵「戰死逾7000人」　俄加碼狂用北韓軍備

▲莫斯科2026年5月9日勝利日閱兵式上，俄羅斯和北韓軍人參加慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今局勢依舊緊繃，隨著北韓與俄羅斯的軍事同盟關係越趨緊密，雙方在戰場上的死傷人數也受到國際高度關注。烏克蘭國防部情報總局（HUR）最新情資指出，在俄羅斯庫斯克州（Kursk）協助俄軍作戰的北韓士兵中，已有超過7000人不幸陣亡，這個數字遠比先前南韓與英國情報單位估計的6000人還要高出許多。

北韓企圖掩蓋慘重死傷 英媒分析衛星影像揭秘

根據《中央社》報導，烏克蘭國防部情報總局表示，這份傷亡統計主要是蒐集2024年8月至2025年3月庫斯克州戰役期間的戰損資料，並透露北韓官方正極力隱瞞前線的真實死傷情況。

事實上，針對北韓兵力折損的推估，各國情報眾說紛紜。英國BBC今年5月的報導就曾透過分析北韓一座新落成紀念館的衛星影像與官媒照片，推估在支援俄軍期間喪生的北韓士兵約為2300人。另外也有外界分析指出，平壤當局至少派遣了1萬1000名兵力前往俄羅斯庫斯克州協助抗烏。

回顧戰況，烏克蘭軍隊曾於2024年6月對庫斯克州發動出其不意的突襲，當時一度成功掌控約1294平方公里的土地，範圍涵蓋將近100個村落。

彈藥短缺有解？俄羅斯加碼狂用「北韓製火箭彈」

雙方的合作不僅止於兵力支援，烏克蘭國防部情報總局進一步指出，俄羅斯近期明顯增加了北韓製武器的使用頻率，其中包括122毫米及152毫米的火箭彈。

▲俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）



此舉主要是為了穩定前線的彈藥供應，以應對俄軍自身人力與軍備短缺的窘境；作為交換，北韓則極有可能藉此從莫斯科手中獲取飛彈與核武技術等關鍵軍事科技。

兩國早在2024年就正式簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，雖然條約內容強調雙方是在尊重主權、領土完整、不干涉內政及平等原則下深化合作，並宣稱是以防止戰爭、維護國際和平為目標，但實際上卻是不斷強化防務合作的實質軍事結盟。

「北韓人也是南韓公民」 南韓外長雙邊會談擬接收戰俘

另一方面，如何處置戰場上的北韓戰俘也引發高度關注。根據《烏克蘭真理報》引述路透社報導，南韓外交部已明確表達有意接收在俄烏戰事中被擄獲的北韓戰俘，並公開呼籲烏克蘭政府必須尊重當事人的自由意願，絕不能將其強行遣返回俄羅斯或北韓。

依照南韓憲法條文，北韓居民在法律上同樣被視為南韓公民，首爾當局強調，這項原則完全適用於在烏克蘭戰場被俘的北韓軍人。烏克蘭與南韓外交部長預計於6月30日在首爾舉行雙邊會談，屆時雙方將針對北韓戰俘等相關核心議題進行深入討論。

據了解，去年10月底就有兩名落網的北韓戰俘曾致函南韓人權團體「民族之魂聯合組織」，字字句句表達極度渴望前往南韓生活。

消息指出，這批北韓士兵隸屬於平壤偵察總局的百人部隊，當時是搭乘貨船與火車越過邊境進入俄羅斯，隨後在庫斯克集結，而這兩名寫信的士兵是在2025年1月3日於烏克蘭東部地區受傷，數日後被烏軍發現並將其俘虜。