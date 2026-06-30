　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

北韓援俄兵「戰死逾7000人」　俄加碼狂用北韓軍備

▲▼2026年5月9日，在莫斯科舉行的勝利日閱兵式上，俄羅斯和北韓軍人參加慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯科2026年5月9日勝利日閱兵式上，俄羅斯和北韓軍人參加慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今局勢依舊緊繃，隨著北韓與俄羅斯的軍事同盟關係越趨緊密，雙方在戰場上的死傷人數也受到國際高度關注。烏克蘭國防部情報總局（HUR）最新情資指出，在俄羅斯庫斯克州（Kursk）協助俄軍作戰的北韓士兵中，已有超過7000人不幸陣亡，這個數字遠比先前南韓與英國情報單位估計的6000人還要高出許多。

北韓企圖掩蓋慘重死傷　英媒分析衛星影像揭秘

根據《中央社》報導，烏克蘭國防部情報總局表示，這份傷亡統計主要是蒐集2024年8月至2025年3月庫斯克州戰役期間的戰損資料，並透露北韓官方正極力隱瞞前線的真實死傷情況。

事實上，針對北韓兵力折損的推估，各國情報眾說紛紜。英國BBC今年5月的報導就曾透過分析北韓一座新落成紀念館的衛星影像與官媒照片，推估在支援俄軍期間喪生的北韓士兵約為2300人。另外也有外界分析指出，平壤當局至少派遣了1萬1000名兵力前往俄羅斯庫斯克州協助抗烏。

回顧戰況，烏克蘭軍隊曾於2024年6月對庫斯克州發動出其不意的突襲，當時一度成功掌控約1294平方公里的土地，範圍涵蓋將近100個村落。

彈藥短缺有解？俄羅斯加碼狂用「北韓製火箭彈」

雙方的合作不僅止於兵力支援，烏克蘭國防部情報總局進一步指出，俄羅斯近期明顯增加了北韓製武器的使用頻率，其中包括122毫米及152毫米的火箭彈。

▲▼俄羅斯徵兵,俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）

此舉主要是為了穩定前線的彈藥供應，以應對俄軍自身人力與軍備短缺的窘境；作為交換，北韓則極有可能藉此從莫斯科手中獲取飛彈與核武技術等關鍵軍事科技。

兩國早在2024年就正式簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，雖然條約內容強調雙方是在尊重主權、領土完整、不干涉內政及平等原則下深化合作，並宣稱是以防止戰爭、維護國際和平為目標，但實際上卻是不斷強化防務合作的實質軍事結盟。

「北韓人也是南韓公民」 南韓外長雙邊會談擬接收戰俘

另一方面，如何處置戰場上的北韓戰俘也引發高度關注。根據《烏克蘭真理報》引述路透社報導，南韓外交部已明確表達有意接收在俄烏戰事中被擄獲的北韓戰俘，並公開呼籲烏克蘭政府必須尊重當事人的自由意願，絕不能將其強行遣返回俄羅斯或北韓。

依照南韓憲法條文，北韓居民在法律上同樣被視為南韓公民，首爾當局強調，這項原則完全適用於在烏克蘭戰場被俘的北韓軍人。烏克蘭與南韓外交部長預計於6月30日在首爾舉行雙邊會談，屆時雙方將針對北韓戰俘等相關核心議題進行深入討論。

據了解，去年10月底就有兩名落網的北韓戰俘曾致函南韓人權團體「民族之魂聯合組織」，字字句句表達極度渴望前往南韓生活。

消息指出，這批北韓士兵隸屬於平壤偵察總局的百人部隊，當時是搭乘貨船與火車越過邊境進入俄羅斯，隨後在庫斯克集結，而這兩名寫信的士兵是在2025年1月3日於烏克蘭東部地區受傷，數日後被烏軍發現並將其俘虜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 0 8426 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房仲毒駕撞死男大生！驚傳落跑失聯
4張1000萬發票沒人領！　財政部急尋
委內瑞拉增至1719死！爸爸靠戒指認屍找到女兒
一票人狂問「郭台銘為何不找20歲嫩妹？」　過來人精闢解：很難
日圓走貶40年最弱！爽換甜甜價
新北媽媽與3個兒子亂倫3年！只為滿足男友癖好
李灝宇雙安、2打點大爆發！　助老虎7比3擊退洋基
快訊／走私輝達晶片　記憶體飆股摜跌停
姊妹情裂？ 尹乃菁離職後嗆「得不到鄭麗文充分授權」信賴已動搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空巴A321降落紐約機場「被無人機撞上」！　美捷藍航空證實

委內瑞拉1719死！父靠戒指認屍找到女兒　聯合國採購1萬屍袋

嗆將槍口對準克宮！　 俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

以色列防長：伊朗若再射彈「最快明天開戰」　穆吉塔巴列斬首名單

奈及利亞武裝分子「衝進校園」！學生考試中被綁架　2師1生慘死

最新民調曝！美66%認「台灣安全即美國安全」　逾7成憂共軍犯台

北韓援俄兵「戰死逾7000人」　俄加碼狂用北韓軍備

德狠父「爭女兒監護權」槍殺6社工！　警荷槍壓制畫面曝光

蘋果機密外洩！　iPhone 18 Pro「實機照、零件清單」遭駭丟暗網

打臉川普！伊朗定調「近期無談判計畫」　總統嗆：美國先守信再說

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

高捷貓站長蜜柑準備飯撒！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」

大眼守宮勤練「海豹瑜珈」 微笑表情超可愛！

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

圓山崩塌驚悚畫面曝！面積達60×30m...將「空吊」怪手進場清理

侯友宜率團赴「平雙貢」行動治理　完善漁業生態打造永續移居城鄉

空巴A321降落紐約機場「被無人機撞上」！　美捷藍航空證實

委內瑞拉1719死！父靠戒指認屍找到女兒　聯合國採購1萬屍袋

嗆將槍口對準克宮！　 俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

以色列防長：伊朗若再射彈「最快明天開戰」　穆吉塔巴列斬首名單

奈及利亞武裝分子「衝進校園」！學生考試中被綁架　2師1生慘死

最新民調曝！美66%認「台灣安全即美國安全」　逾7成憂共軍犯台

北韓援俄兵「戰死逾7000人」　俄加碼狂用北韓軍備

德狠父「爭女兒監護權」槍殺6社工！　警荷槍壓制畫面曝光

蘋果機密外洩！　iPhone 18 Pro「實機照、零件清單」遭駭丟暗網

打臉川普！伊朗定調「近期無談判計畫」　總統嗆：美國先守信再說

暑假FUN心玩安全記心中　南消後甲消防前進復興國小宣導

3個方法讓陽傘使用壽命更長　高溫高濕收納小心損傷塗層

7月衛福多項新制上路　優化新生兒篩檢嘉惠10萬人

嘉義男拒檢逃逸撞3車！棄車落跑遭壓制　毒駕累犯遭預防性羈押

17歲少女走出迷惘穩定就業　雲嘉南分署公彩計畫助重啟人生

花蓮77歲嬤遭「左轉車撞飛」驚悚畫面曝！騰空重摔落地　頭重創亡

快訊／房仲毒駕撞死男大生！今開庭驚傳落跑失聯　律師請警方找人

「鬼門準備開」家長秒懂！一票喊：全台百貨美食街緊張了

駁「百元便當沒尊嚴」　林淑芬：預算難符行情、月結壓力令廠商卻步

世界盃投注太狂！超神17串關爽賺88萬　還有人豪賭上億瞬間蒸發

林俊傑笑「13年曾被害死XD」　蔡依林躲起來：我不知道~

國際熱門新聞

18歲弟偷香油錢爽召妓　隔天報應來了

川普狂喜！美最高法院裁定：總統有權撤換行政官員

科技股甜甜價　美國股市收高

福岡估「雙斷層連動」強震狂搖　恐釀3300死

不再怕中國卡脖子！日本拚2027開採海底稀土

家震到全毀！球員崩潰尋人　結局超心碎

美伊6/30在卡達會談？伊朗外交部否認

馬斯克百萬抽獎「得主全內定」涉詐

美最高法院保護聯準會獨立　擴大總統權力

秘魯大選次輪計票完成　藤森惠子微幅勝出

iPhone 18 Pro實機照、零件清單遭丟暗網

韓國將投入逾37兆　打造新半導體聚落與AI資料中心

日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！

倫敦極端高溫座談會「因極端高溫」緊急取消

更多熱門

相關新聞

新武器　烏飛彈「搭氣球」飄進俄開轟

新武器　烏飛彈「搭氣球」飄進俄開轟

烏克蘭正在研發一款名為「DART」的新款飛彈，並非透過發射器或戰機，而是「搭氣球」順風飄入俄羅斯境內，不僅廉價又安靜，還能在避免偵測及電子干擾的情況下打擊目標，可望成為中遠程打擊的最新利器。

普丁認了俄「燃料短缺」！

普丁認了俄「燃料短缺」！

俄飛彈猛轟烏克蘭！　基輔爆炸巨響頻傳

俄飛彈猛轟烏克蘭！　基輔爆炸巨響頻傳

德議員：明年7月決定是否恢復徵兵

德議員：明年7月決定是否恢復徵兵

「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝

「5顆人頭」藏冰箱！俄黑市販屍內幕曝

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯北韓

讀者迴響

熱門新聞

獨／吳建豪再婚「老婆是日本女星」長相曝

郭台銘「神秘女球友」變貴婦生活超豪奢

郭台銘遭爆「神祕女球友」　律師嘆1事

入住43天墜樓亡！中風翁家屬求償212萬

日本連5屆無緣16強　球員賽後全淚崩

小嫻幫尋罕見血型挨轟　疑當事人回應

即／捲入新竹警界抽單弊案　停職員警台中自宅身亡

最新預測！　可能有強颱

只是踩積水！男高燒40度瀕死　醫驚見「腳底厚繭」揪病因

妹子金曲獎被燈光狂照　影片爆紅

快訊／瘦子結婚4年海島補辦婚禮！　甜牽老婆深情對望畫面曝光

為何發起抵制蔡阿嘎？創辦人揭「最後一根稻草」

吳建豪老婆是日本女星「頂校高材生」背景曝

快訊／國家警報響！　05：15規模5地震

蔡阿嘎道歉又派嘎家軍！　品牌切割才低頭：知道沒錢賺了

更多

最夯影音

更多
孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查
孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面