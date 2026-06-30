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打臉川普！伊朗定調「近期無談判計畫」　總統嗆：美國先守信再說

▲▼伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前預告，美伊雙方代表將於卡達會面；然而，伊朗官方卻出面否認，強調未來幾天沒有與美國進行任何層級會談的計畫。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）更強硬表示，相互理解是雙向的，只有在美國信守承諾的前提下，伊朗才會履行承諾。

德黑蘭打臉川普：近期無與美會談計畫

根據CNN報導，川普29日在「真實社群」（Truth Social）發文宣稱「伊朗要求會面，明天（30日）將在杜哈舉行！」

不過，伊朗外交部暨談判團隊發言人巴格哈伊（Esmaeil Baghaei）29日澄清，德黑蘭目前的重心在於落實雙方先前達成的「諒解備忘錄」（MOU），而非推進最終協議談判，因此未來幾天並沒有與美國會談的安排。

巴格哈伊指出，備忘錄第13條款明定，只有在第1、4、5、10與11條款開始實施且持續推進後，才會展開最終協議談判。他也強調，美國代表前往卡達的行程，與伊朗代表團毫無關聯；伊朗代表團這趟前往卡達的目的是為了跟進備忘錄的執行進度。

▲▼美國總統川普發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

60億美元遭凍結資產成關鍵

針對備忘錄的執行進度，巴格哈伊提到，美國已核發涉及石油銷售的第10條款相關許可，伊朗正跟進落實；而關於釋放伊朗凍結資產的第11條款，伊朗專家代表團也將於本週稍晚前往杜哈處理。

伊朗總統裴澤斯基安稍早在庫姆市（Qom）宣布，伊朗在卡達被凍結的120億美元資源中，有60億美元將歸還給德黑蘭，其餘部分也在追蹤中。伊朗一直堅稱，海外資產歸還必須是簽署備忘錄後續進程的一部分。

不過，美國官員反駁稱，目前尚未釋出任何資產，並強調解凍資金必須依據備忘錄執行情況，且僅能用於購買美國農產品等特定人道用途。根據備忘錄規定，華府承諾在協議實施後，讓伊朗能完全動用遭凍結或限制的資金。

伊朗總統警告：若遭威脅將果斷防禦

事實上，美伊兩國上週末才剛爆發激烈交鋒，讓脆弱的停火協議更加緊繃。美國指控伊朗上週在荷莫茲海峽攻擊一艘船隻，川普隨即發文痛批這是愚蠢地違反停火協議，更威脅若德黑蘭持續發動攻擊，美國將被迫動用軍事力量，「如果真的走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

面對美方的施壓與威脅，裴澤斯基安在X平台上發文反擊，雖未指名道姓，但明顯將矛頭對準白宮。他表示，「相互理解是雙向的。如果美方遵守協議，我們也會履行我們的承諾。」

他同時警告，面對無理抱怨與毫無根據的威脅，伊朗在決策上依靠理性和人類尊嚴，「但在行動上則會果斷、毫不猶豫地進行防禦。」

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