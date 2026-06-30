馬斯克百萬抽獎「得主全內定」涉詐！　法官下令出庭作證

▲馬斯克在2024年美國總統大選期間，推出每天狂撒100萬美元的抽獎活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克在2024年美國總統大選期間，推出每天狂撒100萬美元的抽獎活動，如今卻捲入詐欺疑雲。美國聯邦法官25日下令，馬斯克必須在兩起擬議的集體訴訟中宣誓作證。原告指控，這項活動根本不是「隨機」抽獎，而是為了騙取搖擺州選民的個人身分資訊。

百萬大獎淪騙局？原告控：得主早就內定

來自亞利桑那州的兩名原告哈維克（Joy Harvick）與麥卡佛提（Jacqueline McAferty）指控，馬斯克（Elon Musk）與其成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）誤導了7個搖擺州的選民。當時活動宣稱，只要簽署支持美國憲法的請願書，就能像買彩券一樣「隨機」被抽中100萬美元。

不過，原告引用馬斯克律師的說法指出，一般選民其實根本沒有真實的中獎機會，那18名得主之所以被選中，單純是因為他們「可能適合擔任美國政治行動委員會的代言人」。

德州奧斯汀的美國聯邦治安法官海塔爾（Susan Hightower）在25日的裁決中建議，馬斯克與該委員會必須面對其中一起訴訟中「誘騙選民提供個人身分資訊」的指控，但另一項相關的違約指控則應該被駁回。

幕僚作證打臉：對馬斯克的發言感到驚訝

法官海塔爾在建議讓麥卡佛提的詐欺指控繼續審理時表示，馬斯克當時說獎金會「隨機」發放，這到底算不算是一種草率的發言，目前還是個未知數。

法官同時引用了美國政治行動委員會主任楊（Christopher Young）在2026年2月作證時的證詞。楊當時坦言，他對馬斯克的「用詞」感到很驚訝，「那跟我們當初……你知道的，就是跟法律顧問討論這項計畫該怎麼運作時，說的完全不一樣。」

馬斯克盼撤銷訴訟 待地院法官親自裁定

馬斯克當初是為了力挺共和黨候選人川普（Donald Trump）角逐2024年總統大位，而成立了美國政治行動委員會，並在當年10月於賓州的一場鎮民大會上宣布了這項抽獎活動。除了涉足政治，身為全球首富的他，旗下事業還包含電動車大廠特斯拉（Tesla）以及火箭與衛星公司SpaceX。

針對目前的訴訟進度，奧斯汀的美國聯邦地方法院法官皮特曼（Robert Pitman）將會負責審查海塔爾法官的建議。此外，馬斯克與委員會也希望能將哈維克的案子撤銷，對此，皮特曼法官將會親自針對這項動議做出裁定。

目前，馬斯克的律師團隊未對置評請求做出立即回應；兩起訴訟的原告律師們同樣未立即回覆，或暫無發表評論。