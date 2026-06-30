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美最高法院保護聯準會獨立　擴大總統權力

我們想讓你知道…美國聯邦最高法院今天做出兩項關鍵裁定，一方面認可美國總統川普可因任何理由解雇獨立監管機構官員，明顯擴張總統權力；但另一方面，法院也清楚劃線，強調聯準會必須維持政治中立，總統不得隨意撤換央行官員，兩案形成強烈對比。

▲▼美國前聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦最高法院今天做出兩項關鍵裁定，一方面認可美國總統川普可因任何理由解雇獨立監管機構官員，明顯擴張總統權力；但另一方面，法院也清楚劃線，強調聯準會必須維持政治中立，總統不得隨意撤換央行官員，兩案形成強烈對比。

紐約時報報導，爭議之一來自聯邦貿易委員會（FTC）民主黨籍委員史勞特（Rebecca Kelly Slaughter）遭解職案。9名大法官以6比3同意美國總統川普的作法，3名自由派大法官反對。史勞特長期在反壟斷與監管議題上，與川普政策立場衝突。

這項判決被視為大幅放寬總統對行政體系的掌控空間，意味白宮可更直接介入原本標榜獨立運作的監管機構，未來政府權力分工恐出現結構性改變。

放寬解雇權　總統權力明顯擴張
華盛頓郵報指出，史勞特案等於動搖近百年來的制度傳統。過去國會透過法律設下門檻，要求總統必須提出正當理由，才能解職獨立機構官員，藉此形成制衡。如今裁定結果，形同替保守派長期主張的「單一行政權力」背書，影響層面可能波及20多個聯邦機構首長。

但在另一宗備受矚目的案件中，最高法院卻踩下煞車。針對美國總統川普解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）職務一案，大法官以5比4認定，川普不能依未經證實的房貸詐欺指控將她免職，也不能在未給答辯機會下直接開除。當時川普正公開施壓聯準會要求降息，更讓案件政治性升高。

守住央行防線　聯準會不得任意動手
華爾街日報指出，兩案判決皆由首席大法官羅伯茲（John Roberts）主筆。他在庫克案中強調，依最高法院既有判例，庫克在被解職前有權事先知情，並享有基本申辯機會。若採納政府立場，將等同允許總統隨時、無需理由撤換聯準會理事，且完全不受司法監督。

羅伯茲進一步指出，這不只是關乎庫克個人去留，而是攸關央行能否在不受政治壓力下制定貨幣政策。國會當初賦予聯準會獨立地位，正是為了避免短期政治干預。由於庫克已提起訴訟，下級法院先前也支持她，最高法院裁定發回更審期間，她仍可留任數月甚至更久，而川普目前也尚未提名接替人選。

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