川普稱美伊6/30要在卡達會談　伊朗外交部否認

▲川普稱美伊要在卡達會談，伊朗外交部否認。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國媒體Axios日前報導，美伊30日將在卡達展開技術會談，美國總統29日也透過社群平台宣布，伊朗要求舉辦會談，雙方30日將在卡達首都杜哈會面。不過，伊朗外交部表示，近日未安排任何美伊技術性會談，美伊停戰談判再次出現羅生門。

川普：30日將在杜哈會面 白宮證實高層出席

川普29日在Truth Social發文指出，伊朗要求舉行會談，雙方將於30日在杜哈會面，但未說明與會官員、議程及其他細節。同日稍晚，白宮發言人李威特透露，中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普的女婿庫許納（Jared Kushner）將前往杜哈參加會談，除了高層接觸外，場邊也將進行技術性談判，持續討論相關諒解備忘錄。

美國新聞網站Axios 28日報導，一名美國官員透露，美國與伊朗已經同意停止敵對行為，並計劃30日在卡達會面。另一名美國官員也說，雙方將會暫時停止軍事行動，船隻可自由通行，技術會談將持續進行。

伊朗否認技術會談

不過，伊朗外交部否認這些消息，伊朗外交部副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，本週並未規劃任何美伊技術會談，外媒所稱杜哈將舉行技術性會談的說法是不實消息。