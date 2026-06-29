抗中稀土封鎖！高市拍板開採南鳥島海底稀土　拚2027年產業化驗證

▲日本首相高市早苗指示加快南鳥島海域的稀土開發，以降低對中依賴。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

面對中國持續收緊稀土出口管制、將關鍵礦產作為經濟與外交施壓工具，日本政府正全面加快稀土自主化布局。日本首相高市早苗29日在綜合海洋政策本部會議中，指示相關閣僚推動東京都小笠原村南鳥島外海海底稀土開發，目標於2027年度展開產業規模驗證，每日採集、運輸及精煉350公噸以上含稀土海底沉積物，盼降低對中國稀土供應的依賴，並為未來商業化開採鋪路。

▲稀土蘊藏量龐大的南鳥島被視為日本「經濟安全保障」的重要資源。（圖／達志影像／美聯社）

南鳥島海底藏稀土 日本拚2027產業化驗證

綜合日媒報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）今年2月已利用深海探測船「地球號」，成功自南鳥島外海約5600公尺深海底採集含有稀土的黏土沉積物，為後續開發奠定基礎。高市表示，政府將從經濟安全保障角度完善開發體制，雖然仍須克服經濟效益及提煉技術等挑戰，但希望盡快推進產業規模驗證，目標在2028年度後朝正式商業開採邁進。

除海底稀土外，日本政府也同步擴大海洋戰略布局，規劃至2040年度由官民共同投入超過3兆日圓（約新台幣5910億元），其中9000億日圓投入稀土、錳結核等海洋資源開發，另編列1.2兆日圓發展海洋無人載具、衛星監測及「海洋狀況意識（MDA）」系統，並透過政府採購吸引民間企業投入，建立更完整的海洋產業鏈。

▲日本派遣船隻前往南鳥島，潛入深海開採富含稀土的泥漿。（圖／達志影像／美聯社）

車廠同步拚「無稀土」 打造自主供應鏈

除了向海底尋找新稀土來源，日本汽車產業也積極發展「無稀土」技術。零組件大廠Astemo近日宣布，已成功開發以鐵為主要材料的新型電動車馬達，降低對稀土元素釹的依賴，預計2030年前後導入量產車。三葉株式會社自2023年起已量產無稀土馬達，並應用於Honda Accord雨刷系統；Nissan新一代Leaf也較初代減少約90%的重稀土使用量，Honda則早在2016年便已開發不使用重稀土磁石的馬達技術。

日本積極推動稀土自主化，與近期中日經貿摩擦升溫密切相關。中國日前再度擴大對日本企業的輸出管制，累計已有80家日本機構與企業遭列入管制名單，涉及防衛產業及高科技供應鏈，引發外界對稀土供應安全的憂慮。分析指出，日本一方面積極開發南鳥島海底稀土，另一方面加速研發無稀土技術，正是希望降低供應鏈風險，建立不受外部因素影響的關鍵礦產自主體系，提升經濟安全與產業競爭力。