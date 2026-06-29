　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

抗中稀土封鎖！高市拍板開採南鳥島海底稀土　拚2027年產業化驗證

▲▼日本首相高市早苗25日上午坐鎮首相官邸。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗指示加快南鳥島海域的稀土開發，以降低對中依賴。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

面對中國持續收緊稀土出口管制、將關鍵礦產作為經濟與外交施壓工具，日本政府正全面加快稀土自主化布局。日本首相高市早苗29日在綜合海洋政策本部會議中，指示相關閣僚推動東京都小笠原村南鳥島外海海底稀土開發，目標於2027年度展開產業規模驗證，每日採集、運輸及精煉350公噸以上含稀土海底沉積物，盼降低對中國稀土供應的依賴，並為未來商業化開採鋪路。

▲▼稀土蘊藏量龐大的南鳥島被視為日本「經濟安全保障」的重要資源。（圖／達志影像／美聯社）

▲稀土蘊藏量龐大的南鳥島被視為日本「經濟安全保障」的重要資源。（圖／達志影像／美聯社）

南鳥島海底藏稀土　日本拚2027產業化驗證

綜合日媒報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）今年2月已利用深海探測船「地球號」，成功自南鳥島外海約5600公尺深海底採集含有稀土的黏土沉積物，為後續開發奠定基礎。高市表示，政府將從經濟安全保障角度完善開發體制，雖然仍須克服經濟效益及提煉技術等挑戰，但希望盡快推進產業規模驗證，目標在2028年度後朝正式商業開採邁進。

除海底稀土外，日本政府也同步擴大海洋戰略布局，規劃至2040年度由官民共同投入超過3兆日圓（約新台幣5910億元），其中9000億日圓投入稀土、錳結核等海洋資源開發，另編列1.2兆日圓發展海洋無人載具、衛星監測及「海洋狀況意識（MDA）」系統，並透過政府採購吸引民間企業投入，建立更完整的海洋產業鏈。

▲▼日本派遣船隻前往南鳥島，潛入深海開採富含稀土的泥漿。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本派遣船隻前往南鳥島，潛入深海開採富含稀土的泥漿。（圖／達志影像／美聯社）

車廠同步拚「無稀土」　打造自主供應鏈

除了向海底尋找新稀土來源，日本汽車產業也積極發展「無稀土」技術。零組件大廠Astemo近日宣布，已成功開發以鐵為主要材料的新型電動車馬達，降低對稀土元素釹的依賴，預計2030年前後導入量產車。三葉株式會社自2023年起已量產無稀土馬達，並應用於Honda Accord雨刷系統；Nissan新一代Leaf也較初代減少約90%的重稀土使用量，Honda則早在2016年便已開發不使用重稀土磁石的馬達技術。

日本積極推動稀土自主化，與近期中日經貿摩擦升溫密切相關。中國日前再度擴大對日本企業的輸出管制，累計已有80家日本機構與企業遭列入管制名單，涉及防衛產業及高科技供應鏈，引發外界對稀土供應安全的憂慮。分析指出，日本一方面積極開發南鳥島海底稀土，另一方面加速研發無稀土技術，正是希望降低供應鏈風險，建立不受外部因素影響的關鍵礦產自主體系，提升經濟安全與產業競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
309 1 2880 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／吳建豪再婚「老婆竟是日本女星」長相曝光美成這樣
震撼彈！　勇士傳將找詹皇、AD與柯瑞、格林合組4巨頭
走私輝達晶片到中港澳！檢方搜索青雲、是方電訊及美超微

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普稱美伊6/30要在卡達會談　伊朗外交部否認

抗中稀土封鎖！高市拍板開採南鳥島海底稀土　拚2027年產業化驗證

川普嗨喊「重大勝利」！最高法院確認總統可開除獨立機關官員

韓國將「投入逾37兆」　打造新半導體聚落、AI資料中心

太熱了！倫敦極端高溫座談會「因極端高溫」緊急取消

快訊／川普：伊朗要求會談　明天將在杜哈舉行

28歲台男赴日當車手「1月被捕2次」！　狂騙老婦812萬日圓

日本強震頻傳！福岡估「雙斷層連動」狂搖　恐釀3300死、4.5萬棟屋毀

梅西雕像世上最巨大！　 胯下冒出「閃亮獎盃」球迷全歪樓

陷阱！法國女幫老婦提購物袋上樓　遭50歲男拖入臥室性侵

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

高捷貓站長蜜柑準備飯撒！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

大眼守宮勤練「海豹瑜珈」 微笑表情超可愛！

圓山崩塌驚悚畫面曝！面積達60×30m...將「空吊」怪手進場清理

侯友宜率團赴「平雙貢」行動治理　完善漁業生態打造永續移居城鄉

川普稱美伊6/30要在卡達會談　伊朗外交部否認

抗中稀土封鎖！高市拍板開採南鳥島海底稀土　拚2027年產業化驗證

川普嗨喊「重大勝利」！最高法院確認總統可開除獨立機關官員

韓國將「投入逾37兆」　打造新半導體聚落、AI資料中心

太熱了！倫敦極端高溫座談會「因極端高溫」緊急取消

快訊／川普：伊朗要求會談　明天將在杜哈舉行

28歲台男赴日當車手「1月被捕2次」！　狂騙老婦812萬日圓

日本強震頻傳！福岡估「雙斷層連動」狂搖　恐釀3300死、4.5萬棟屋毀

梅西雕像世上最巨大！　 胯下冒出「閃亮獎盃」球迷全歪樓

陷阱！法國女幫老婦提購物袋上樓　遭50歲男拖入臥室性侵

佐野海舟「單騎」突擊破網　日本上半場1比0震撼領先巴西

比明星還閃耀！妹子金曲獎被燈光狂照影片爆紅　意外獲日天團邀請

中風翁遭兒嗆「不當人要當狗」墜樓亡！家屬告長照212萬...判決曝

賺翻！美加墨世界盃預計收入4170億台幣、較上屆增加近一倍

快訊／孫興慜深夜打破沉默　發長文向全國球迷道歉

男子家中全裸沒拉窗簾！女鄰居偷拍上傳400人住戶群嗆：別裸奔

內馬爾確定板凳出發！日本巴西之役先發名單揭曉

台南好市多2店「預計2028年開幕」　規劃南部首座自營加油站！

備孕別只顧女生！營養師點名6種NG飲食　恐影響男性精子品質

「鋼彈、航海王」經典IP集合！萬代亞洲嘉年華登台、還有10大展區

【孫鵬現身了】衝地院幫孫安佐辦保　被問狄鶯狀況反應曝

國際熱門新聞

18歲弟偷香油錢爽召妓　隔天報應來了

川普狂喜！美最高法院裁定：總統有權撤換行政官員

福岡估「雙斷層連動」強震狂搖　恐釀3300死

不再怕中國卡脖子！日本拚2027開採海底稀土

美伊6/30在卡達會談？伊朗外交部否認

家震到全毀！球員崩潰尋人　結局超心碎

韓國將投入逾37兆　打造新半導體聚落與AI資料中心

台海若開戰美國能撐多久？　專家揭致命軟肋

倫敦極端高溫座談會「因極端高溫」緊急取消

日25歲國腳「集體性侵」仍出賽世界盃！

川普：伊朗要求會談，明天將在杜哈舉行

日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！

英3歲童遭路人「丟進鱷魚池」！骨折重傷

分紅談不攏！Kakao工會明發動「全天停工」

更多熱門

相關新聞

G7反對片面武力改變台海現狀　總統府：感謝具體行動支持台海和平

G7反對片面武力改變台海現狀　總統府：感謝具體行動支持台海和平

針對七大工業國集團（G7）領袖發表聯合聲明指出，基於法治且自由開放印太地區的重要性，反對任何片面透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀的企圖，並認為須透過對話以和平方式解決。對此，總統府發言人郭雅慧17日表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，總統府誠摯感謝G7領袖再次以具體行動展現對臺海和平、穩定及繁榮的支持。

GitHub驚傳內部儲存庫遭入侵

GitHub驚傳內部儲存庫遭入侵

新型木馬偽裝蘋果、Yahoo CDN發動攻擊

新型木馬偽裝蘋果、Yahoo CDN發動攻擊

美伊戰爭「爛尾」關鍵期　陸官媒籲：美以回歸國際法

美伊戰爭「爛尾」關鍵期　陸官媒籲：美以回歸國際法

民進黨民調／74.1％民眾盼國會速審關稅結果　藍白也破5成贊成

民進黨民調／74.1％民眾盼國會速審關稅結果　藍白也破5成贊成

關鍵字：

稀土開發日本海洋資源稀土自主化無稀土技術供應鏈安全

讀者迴響

熱門新聞

獨／吳建豪再婚「老婆是日本女星」長相曝

郭台銘「神秘女球友」變貴婦生活超豪奢

結節大小10年沒變！他以為沒事　醫一刺疑「長最慢的癌」

快訊／瘦子結婚4年海島補辦婚禮！　甜牽老婆深情對望畫面曝光

即／捲入新竹警界抽單弊案　停職員警台中自宅身亡

只是踩積水！男高燒40度瀕死　醫驚見「腳底厚繭」揪病因

18歲弟偷香油錢爽召妓　隔天報應來了

徐若熙低調返台！腰傷仍待觀察

優格姐姐休克昏倒病況曝！　靠弟CPR壓回

高雄男失控撞向路邊　2騎士被波及慘死

宜蘭整座莊園都是她家的！FIFTY FIFTY忙內家世曝光

川普狂喜！美最高法院裁定：總統有權撤換行政官員

抵制蔡阿嘎破12萬人連署！「20多個廠商遭波及」

柯瑞穩了！勇士將找LBJ、AD組4巨頭

重磅／洪明甫選任遭法院認定違法

更多

最夯影音

更多
孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查
孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面