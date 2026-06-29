川普嗨喊「重大勝利」！最高法院確認總統可開除獨立機關官員

▲美國總統川普發文慶祝最高法院在史勞特案作出裁決，確認總統對行政部門官員擁有更大撤換權。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普29日在社群平台發文，慶祝最高法院在「川普訴史勞特案」（Trump v. Slaughter）作出裁決，確認總統依據美國憲法第二條（Article II），有權免除行政部門官員、機關任命人員或代表職務。他形容這是「重大勝利」，也是美國歷任總統自1930年代以來長期尋求的歷史性裁決。

川普在貼文中寫道，「最高法院剛剛在史勞特案作出重大勝利，確認我國總統依據憲法第二條，擁有免除行政部門官員、機關任命人員或代表的權力。」他並表示，能以現任總統身分贏得這項「歷史性且前所未有」的裁定，是莫大榮幸，並稱這是總統權力相關判決中最重要的裁決之一。

這起案件源於川普政府2025年3月開除聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）委員麗貝卡史勞特（Rebecca Slaughter）。史勞特主張，FTC委員受法律保障，總統不能在沒有正當理由的情況下將其免職，因此提告挑戰川普決定。 先前審理此案的下級法院一度判她勝訴，但最高法院最終以6比3裁定，總統有權開除多數獨立聯邦機關負責人或委員。

這項判決最關鍵之處，在於它推翻或大幅削弱1935年「漢弗萊遺囑執行人案」（Humphrey’s Executor v. United States）所建立的近百年先例。該案過去限制總統任意開除獨立監管機關官員，目的在於讓FTC等機構能在一定程度上免受白宮政治干預。

最高法院多數意見認為，FTC行使的是行政權，因此必須對總統負責；若法律限制總統開除這類官員，恐違反憲法權力分立原則。康乃爾法學資料也指出，川普方在本案主張，FTC可發動執法行動、制定具約束力規則、啟動調查與裁決程序，這些都屬於行政權範圍，因此總統應保有撤換相關官員的權力。

對川普而言，這不只是單一人事案勝訴，而是他長期主張強化總統行政權的一大突破。白話來說，未來若獨立機關官員與白宮政策方向不一致，總統將更容易將其撤換，進一步掌控聯邦官僚體系，包括監管、勞工、消費者保護、反壟斷等政策領域。