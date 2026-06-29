韓國將「投入逾37兆」　打造新半導體聚落、AI資料中心

▲南韓將台灣視為半導體產業主要競爭國，提到台灣懂得分散生產據點。（圖／翻攝自YouTube）

文／中央社

韓國將在未來幾年投資近1.2兆美元（約新台幣逾37兆元），以打造新半導體生產基地與人工智慧（AI）資料中心。

法新社報導，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）29日發表這項公私合作計畫時指出：「速度是唯一生存之道。我們必須比其他任何國家更快確保AI核心要素。」

韓國政府表示，三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）將在國內西南部的新半導體生產基地，投資800兆韓元（約新台幣16.6兆元）。

另外，韓國政府也宣布將在未來10年內，砸下1000兆韓元（約新台幣20.6兆元）投資AI資料中心。

這些投資計畫與李在明試圖將產業發展擴展至首都圈以外地區的施政方針一致。

產業通商部長金正官（Kim Jung-kwan）29日表示，三星與SK海力士的投資計畫將包含4座晶片廠，並將把西南部地區發展成為第二個半導體聚落。

根據金正官簡報內容，三星和SK海力士將在這個規模800兆韓元投資計畫下，各興建2座晶片廠。

擴大產能

金正官也指出：「許可證審查與興建時程將大幅縮短，以迅速擴大生產能力。透過這個方式，我們將在記憶體半導體領域維持壓倒性的市場領導地位，以及保持明顯的技術領先地位。」

科技部長裴慶勳（Bae Kyung-hoon）也宣布，2029年以前，韓國將在AI資料中心方面，投資550兆韓元。

裴慶勳說：「而在2035年以前，將增建一座10吉瓦（GW）的AI資料中心，屆時AI資料中心總發電容量將超過18.4吉瓦，而總投資金額將突破1000兆韓元。」

這項新投資是韓國迄今規模最大的投資案。

包括光州和全羅道在內的西南部地區是韓國傳統自由派大本營，長期以來發展落後於工業化程度較高的東南部。兩個地區的差距可以追溯到1960年代和70年代前總統朴正熙統治時的經濟快速發展期。

然而，世宗大學（Sejong University）工商管理教授金大正（Kim Dae-jong，音譯）警告，倘若沒有提供企業自願搬遷的誘因，這項巨額投資恐怕會適得其反。反而可能損害韓國的半導體競爭力。

金大正指出：「至關重要的是要盡量減少企業面臨高達數百兆韓元的財務負擔，以及時間相關風險。」

再生能源

分析師表示，西南部擁有豐富的再生電力資源，這使得企業有可能履行其提高綠色能源使用率的承諾

但他們警告，在遠離首爾周邊現有工業基地的地點，從零開始建立一個全新的半導體製造生態系統，恐需要一段時間和大量的投資。

韓國祥明大學半導體工程教授李鍾煥（Jong-hwan Lee，音譯）告訴法新社：「從頭開始建立生產線可能需要5年以上的時間。」

他說：「最大的挑戰在於，多數熟練的勞工和供應商仍集中在首爾首都圈周邊。」

外界也提出對半導體產業龐大用水需求的疑慮。李在明27日在社群媒體X上寫道：「評估顯示，該地區每日供應100萬噸工業用水具有可行性。」

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