太熱了！倫敦極端高溫座談會「因極端高溫」緊急取消

▲倫敦氣候行動週期間，英國首都遭熱浪籠罩，一場討論極端高溫的座談會因會場過熱被迫取消。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

英國倫敦近日遭熱浪籠罩，適逢「倫敦氣候行動週」（London Climate Action Week，LCAW）舉行期間，卻發生一場原本要討論「極端高溫影響」的活動，因會場溫度過高、恐影響公共健康，臨時宣布取消，諷刺情節引發外界關注。

根據路透社報導，今年的倫敦氣候行動週進行到一半時，英國首都氣溫持續飆升。許多與會代表在酷熱天氣中奔走於各個會場，活動空間也擠滿人潮，這場被迫取消的活動原定於倫敦政治經濟學院（London School of Economics）的近百年歷史建築內舉行。和英國許多老建築一樣，該建物主要依靠自然通風與電風扇降溫，並未配置空調系統。主辦單位表示，由於現場溫度過高，考量公共健康風險，最後決定取消活動。

不過，除了這起具象徵性的插曲之外，今年倫敦氣候行動週的討論熱度也明顯升高。獨立金融智庫「碳追蹤」（Carbon Tracker）政策主管佛蘭德（Richard Folland）指出，紐約氣候週（New York Climate Week）影響力下滑，是倫敦活動聲勢上升的原因之一，「因為這裡正在發生的事情，比以往任何時候都更多。」

主辦單位表示，今年倫敦氣候行動週吸引來自政府、企業、金融界與公民社會等超過7.5萬名人士參與，總計舉辦1300場活動，討論如何加速推動氣候行動。

就在活動期間，英國也創下有紀錄以來最高的6月氣溫。英國氣象局（Met Office）指出，英格蘭南部週三測得攝氏35.8度高溫，相當於華氏96.26度。路透氣候監測（Reuters Climate Monitor）也顯示，倫敦當時氣溫達攝氏32度，比1961年至1990年間6月正常高溫高出12.3度。

佛蘭德表示，今年倫敦氣候行動週延續了4月在哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）舉行的會議動能。當時57國齊聚，舉行全球首場專門討論「如何規劃擺脫化石燃料」的峰會。各國政府當時表態支持以「有規劃、受管理」的方式逐步淘汰化石燃料，並透過符合科學要求速度的有序轉型推進相關政策，希望這股政治動能能延續至第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）。

事實上，遭受極端天氣衝擊的不只有英國。路透氣候監測指出，歐洲多地近期出現破紀錄高溫，不僅交通受到干擾，學校與觀光景點也被迫關閉，部分地區氣溫甚至比季節平均值高出攝氏18度。

目前當局尚未說明這波熱浪將持續多久。氣象學家指出，這可能與「Ω型阻塞」（Omega block）天氣型態有關，這種現象會將熱空氣困在同一區域，使氣溫在數天內不斷累積升高。