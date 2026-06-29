日本強震頻傳！福岡估「雙斷層連動」狂搖　恐釀3300死、4.5萬棟屋毀

▲日本福岡過去也曾於2005年3月發生最大震度6弱的強震，133棟房屋全毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本岩手縣、山梨縣最近接連發生強震，引發各界對地震災害的關注。福岡縣政府公布最新地震災損評估，首度假設福岡外海小呂島近海斷層與警固斷層帶陸側同步連動，推估地震最高可達芮氏規模8.1，縣內多個地點恐出現最大震度7的劇烈搖晃，最嚴重情況下的死亡人數恐達3300人，成為福岡縣最嚴重的活斷層地震災損。

根據日媒《富士新聞網》，6月25日上午7時30分，日本岩手縣外海發生地震，青森縣觀測到最大震度6強；隔天（26日）晚間10時30分，山梨縣也發生最大震度6弱地震，日本各地近期地震頻繁，再度喚起民眾對大地震的警戒。

福岡縣過去也曾遭受強震侵襲。2005年3月發生的「福岡縣西方外海地震」，造成最大震度6弱，133棟房屋全毀，1人死亡、1087人受傷，福岡市一帶災情尤為慘重。當時震源位於警固斷層帶西北部，也就是靠海一側的斷層。

此次福岡縣新公布的災損評估，則是首度假設福岡市外海小呂島近海斷層帶，與過去未曾活動的警固斷層帶東南部（陸側）發生連動地震。警固斷層帶全長約27公里，北起博多灣，貫穿福岡市中心，一路延伸至筑紫野市，是福岡地區最重要的活動斷層之一。

最新模擬顯示，一旦兩處斷層同時破裂，地震規模最高可達芮氏規模8.1，福岡市、久留米市、筑紫野市及太宰府市等縣內廣大地區，都可能出現最大震度7的劇烈搖晃。

災損評估的最嚴重情況下，約4萬5000棟建築可能全毀或焚毀；包含災害相關死亡在內，死亡人數估計可達3300人，不僅比福岡縣過去公布的活斷層地震死亡人數最高推估2700人再增加600人，也刷新歷來最嚴重的災損預測。

此外，報告也推估可能引發海嘯，不過海嘯高度及淹水範圍目前仍在調查分析中。福岡縣表示，未來將依據最新災害情境，與各地方政府合作，重新檢討救災物資儲備、避難所整備以及防災應變措施，以提升面對大規模地震的防災能力。