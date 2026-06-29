梅西雕像世上最巨大！　 胯下冒出「閃亮獎盃」球迷全歪樓

▲「全球最高」梅西雕像，世界盃獎盃擺放位置成為焦點。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷一座小鎮近日揭幕「全球最高」梅西（Lionel Messi）雕像，但世界盃獎盃擺放位置，卻剛好落在這位足球巨星的胯下，讓許多網友忍不住「歪樓」。

《每日電訊報》等外媒報導，這座雕像豎立於巴塔哥尼亞（Patagonia）小鎮庫特拉爾科（Cutral Có），由當地61歲雕塑家貝羅伊薩（Aldo Beroisa）打造。

▲揭幕儀式吸引大批民眾參加。（圖／翻攝X@PregoneroL）



Hicieron un Messi gigante en Cutral Có.



Cuando mezclas demagogia munipa con pésimo gusto salen estas aberraciones. pic.twitter.com/huZPhbMgzP — Pregonero (@PregoneroL) June 18, 2026



雕像採用重達70噸的鋼鐵建造，高度達到85英尺（約26公尺），刻畫梅西「單手指天」的進球慶祝姿勢。

貝羅伊薩接受《美聯社》採訪時表示，「他是阿根廷天然的形象大使，這對我來說非常重要，不只是因為身為一名藝術家，更是因為身為阿根廷人。」

阿根廷在2022年卡達世界盃奪冠，但獎盃本身造型特殊，又被安置在梅西雙腿之間，整體畫面變得頗為尷尬，也在社群媒體上引發熱議。