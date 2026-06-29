世足球迷觀賽區爆槍響「1死1重傷」　加州警方啟動謀殺案調查

▲加州世足球迷觀賽區驚傳槍擊案。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

2026年世界盃如火如荼進行中，美國加州聖荷西（San Jose）一處球迷觀賽區卻發生槍擊案，造成1人當場死亡，另1人重傷。

球迷觀賽區爆槍響

《路透社》報導，這起事件28日發生在聖佩德羅廣場（San Pedro Square），也就是舊金山灣區多個由當局規劃、供民眾觀看賽事轉播的活動區。

舊金山灣區目前已舉辦5場世界盃賽事，最新一場是24日波士尼亞對陣地主國美國的淘汰賽。

沒在轉播賽事 槍擊釀1死1傷

聖荷西警方在社群平台X上發文表示，「一名受害者在現場被宣告死亡，第二名受害者則因危及生命的傷勢，被緊急送往當地醫院。」

警方宣布已將此案列為謀殺案進行調查，並為此封鎖周邊多條街道。

值得注意的是，槍響時廣場上並未進行任何現場轉播。事發當天世界盃只有一場比賽，而且早在下午2時便已結束。

一名目擊者看見男性傷患「還在哀號，脖子和上背部都是血，警察則在和警衛跟幾名目擊者交談。」

《路透社》記者也在現場目睹大批警力與多輛警車，穿制服的人員將一名半身覆蓋白布的傷患緊急抬離。事發過後，現場已被封鎖，周邊大多數酒吧都暫停營業。