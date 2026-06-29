百年強震家全毀！球員瓦礫堆崩潰尋人　妻孩3人全罹難

▲在委內瑞拉強震中，特雷霍痛失妻子與一對子女。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日發生逾百年來最強地震，在委內瑞拉乙級聯賽球隊效力的阿根廷足球員的住處也被震毀，痛失妻子與一對子女。在過去這3天大部分的時間裡，他都在尋找妻兒3人的身影，但最終仍未能等到奇蹟。

海濱住家全毀 特雷霍情緒崩潰

CNN報導，38歲特雷霍（Lucas Trejo）效力於委內瑞拉拉瓜伊拉海事隊，地震發生時，他正隨隊在首都卡拉卡斯（Caracas）集訓。得知消息後，他立即趕回拉瓜伊拉的濱海住處，但眼前的景象卻是一片廢墟。

親屬向CNN透露，特雷霍的情緒完全崩潰，「他眼前是一幕可怕景象，原本的建築物完全消失，什麼都沒有了。我們唯一的希望是，他們當時不在裡面」。

特雷霍在瓦礫堆中不停尋找妻子雅妮娜（Yanina）與2名孩子亞倫（Aarón）、艾諾亞（Ainhoa）的下落，並呼籲提供重型機具協助搜救，他的朋友與隊友也拍攝影片懇請外界支援。

只不過最終等到的卻是令人心碎的結局。拉瓜伊拉海事體育俱樂部28日透過社群媒體發文表達哀悼，稱特雷霍一家遭遇無可挽回的巨大損失；俱樂部也分享特雷霍一家四口的合照，可見特雷霍一手搭在女兒肩上，另一手摟著妻子，「盧卡斯，你並不孤單。拉瓜伊拉海事大家庭與你同在」。

委內瑞拉這場罕見的雙強震在39秒內連續發生，除了特雷霍的家人外，極具潛力的18歲球員貝羅特蘭（Yimvert Berroteran）以及另外兩名年輕球員帕拉西奧斯（Víctor Palacios）、西哈（Razan Sijaa）皆不幸喪生。球員貝洛（Héctor Bello）證實，妻子安德烈婭（Andrea Bello）在強震時以肉身保護1歲女兒而罹難。