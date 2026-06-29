台海若開戰美國能撐多久？　專家曝「致命軟肋」握在中國手裡

▲ 專家對美國工業產能外流提出警告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海若爆發衝突，美國能撐多久？地緣政治分析家拉澤克（Abed el Razek）在《外交家》雜誌撰文示警，數十年製造業外包已嚴重削弱美國工業能力，一旦戰事來臨，再縝密的戰略部署也難以彌補艦艇、飛彈及關鍵武器零組件的生產缺口，部分供應鏈甚至直接牽連頭號地緣競爭對手中國，恐怕成為華府最致命的軟肋。

中東戰事耗盡庫存 川普急援引《國防生產法》

拉澤克在文中警告，美國國防工業基礎的弱點早已超出經濟範疇，已升級為迫切戰略漏洞。過去近4個月的中東戰事中，伊朗以不對稱作戰大量消耗美軍庫存，火箭引擎、點火器、導引系統及防空攔截彈相繼告急。美國總統川普隨即於17日援引《國防生產法》，授權國防部與民間廠商簽訂自願協議以疏通供應瓶頸，並宣布對L3哈里斯（L3Harris）火箭引擎設施挹注10億美元，緊急擴充本土產能。

全球化埋禍根 關鍵零組件竟產自中國

這場工業空洞化危機的根源可追溯至蘇聯解體後，隨著全球化浪潮推進，美企紛紛將製造移往勞動力更廉價的新興市場，導致如今為五角大廈供貨的數千家國防分包商都設於海外，部分關鍵電子元件與金屬甚至產自中國。拉澤克強調，中國不僅掌控稀土、先進電子產品及再生能源技術等命脈，更曾多次將供應鏈管制武器化，包括稀土出口爭端及反制美國半導體投資限制等事件。

一旦兩岸爆發衝突，美國依據《台灣關係法》持續供台軍備，屆時半導體供應鏈、國際航運路線與海外製造重鎮將同步承受龐大壓力，突顯多年來工業產能悄悄外流的衝擊。

砸錢難解困局 AI自動化工廠成新出路

拉澤克指出，光是增加聯邦預算並不能彌補缺口，因為隨工廠外移的專業人才與供應商網絡難以一夕重建。不過業界已出現新解方，例如Hadrian等公司引進軟體驅動自動化技術，以標準化流程填補人力短缺；未來AI驅動的自主工廠則可望成為21世紀國防製造的新典範。

他呼籲，若欲在亞太、中東等關鍵戰區維持可信威懾力，重建本土國防工業基礎已刻不容緩，因美國與對手下一場對抗的真正考驗除了軍事硬實力，還有能否在物資上走到最後。