烏克蘭飛彈「搭氣球」飄進俄羅斯開轟　新武器巧躲電子戰干擾

▲烏克蘭正在研發新飛彈，搭氣球深入俄羅斯境內。圖為示意畫面。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭正在研發一款名為「DART」的新款飛彈，並非透過發射器或戰機，而是「搭氣球」順風飄入俄羅斯境內，不僅廉價又安靜，還能在避免偵測及電子干擾的情況下打擊目標，可望成為中遠程打擊的最新利器。

DART是什麼？搭氣球深入敵境

根據軍武研發商「烏克蘭創新技術計畫中心」（CITC），DART飛彈搭乘氣球，在7至11英里高空釋放，起初仰賴衛星導航飛行，但高度下降至4英里左右時，會自動改由固體燃料引擎驅動，繼續沿固定航線飛行。

關鍵在於，一旦衛星導航關閉，俄軍電子干擾設備就無法發揮功效，把飛彈拉離航道。

另據烏克蘭軍事網站Militarnyi報導，DART彈頭重約10公斤，可散布導電石墨細絲，癱瘓俄羅斯電網。

不過，DART目前尚未通過烏克蘭軍方正式編碼認證。

???? A balloon just became the latest UPGRADE in drone warfare.



Yes, a balloon. The kind invented in 1783.



The idea is simple: let the balloon do the first 42km and set the altitude.



Ukraine has reportedly tested an aerostat carrying an AI Hornet kamikaze drone 42 km before… pic.twitter.com/2jju907lMA — Coin Bureau (@coinbureau) May 21, 2026

不對稱作戰 中長程打擊利器



基輔智庫「國防戰略中心」研究員、退役上校凱夫盧克（Col. Viktor Kevliuk）告訴《廣場起義報》（Euromaidan Press），氣球「價格低廉、難被雷達偵測，可長時間滯空並攜帶有效載荷。」

他指出，烏克蘭已向俄羅斯境內釋放逾1000顆氣球。如今，基輔透過這些氣球發射導引飛彈，利用盛行西風深入俄羅斯境內，最遠曾抵達莫斯科上空。

事實上，烏軍過去就曾使用軍事氣球，但主要用途為偵察或誘餌。氣球本身造價極低，僅約200美元（約新台幣6400元），卻能誘使俄軍發射造價數百萬美元的S-300或S-400防空飛彈，大幅消耗其防空資源。