撞見妻搞上親生兒！78歲翁「連殺2人」藏屍水桶　20年後全招了

▲布克魯伊斯據信死於2004年秋季，遺體直到2005年1月7日才被發現。（圖／翻攝自interpol）

記者詹雅婷／綜合報導

法國多年前一起懸案近期偵破，有人在雨水回收桶發現一具嚴重腐爛的女屍，且嫌犯就是她的78歲丈夫。這名老翁承認，他不僅在20年前親手殺害妻子、把她的屍體塞進水桶棄屍，甚至還殺害親生兒子。而老翁痛下殺手的動機，是因為撞見妻子與兒子發展出不倫戀。

殺掉妻子！ 屍體藏水桶

太陽報等報導，這名老翁殺害當年35歲妻子布克魯伊斯（Hakima Boukerouis），把她的遺體以黑色塑膠袋捆紮後，藏入莫瑟爾省路旁的雨水收集桶中。

據信布克魯伊斯死於2004年秋季，她的遺體直到2005年1月7日才被發現。由於遺體呈現高度腐爛狀態，無法確認死者身分。

???? UPDATE: Suspect admits to double murder in #IdentifyMe case



Her name was Hakima Boukerouis. But for two decades she remained unidentified. Her remains were discovered in 2005 in a rainwater collector in the French village of Saint-Quirin.



In April, French authorities… pic.twitter.com/xesY5JcFnr — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) June 26, 2026

國際刑警組織表示，2004年10月中旬，曾有人在河中發現同樣外型的桶子，並公布現場附近找到的胸罩與背心照片，以及與藏屍容器相似的桶狀雨水收集桶照片。

18年後重啟調查 出現重大進展

直到18年後的2023年7月，此案才重新展開調查，警方透過DNA比對，終於確認這具女屍就是布克魯伊斯。

調查過程中，警方發現，布克魯伊斯的丈夫在她失蹤的20多年期間，仍以她為受扶養人申報稅務。此外，調查人員也把本案與嫌疑人之子突然失蹤一案聯繫起來。

老翁落網 坦承殺妻又殺子

到了去年6月，這名78歲男子遭到逮捕，同時落網者還有其他幾名家庭成員。老翁聲稱，他曾找其他人協助傷害受害者。隨後，老翁以殺害配偶罪被起訴收押，但後來以健康因素獲准交保候審。

78歲男子也坦承殺害妻子與兒子，原因是妻兒兩人偷情。