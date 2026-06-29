　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

視台灣為「競爭國」！南韓發布半導體國家計畫　擴展晶片生產據點

▲▼南韓產業通商部長金正官29日在青瓦台發布簡報，提出李在明政府的半導體計畫。（圖／VCG）

▲南韓產業通商部長金正官29日在青瓦台發布簡報，提出李在明政府的半導體計畫。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（29）日公布「大韓民國大躍進3大巨型專案」，在此次國民報告會議中，宣布將以半導體產業作為帶動國家經濟成長的核心引擎，其中西南部地區將投入800兆韓元打造除了首都圈以外的第二座半導體生產基地，忠清南北道則投入81兆韓元發展先進封裝聚落，並計畫大幅縮短晶圓廠建設時程。

根據《韓聯社》，南韓產業通商部長金正官29日下午在青瓦台舉行的會議公布上述內容。他表示，李在明政府將在西南部（光州與全羅南北道）建立「第二半導體生產基地」，透過企業投資總計800兆韓元，新建4座記憶體晶圓廠（Fab），同時縮短行政許可與施工流程，加快生產設施落成速度，迅速擴充產能，以維持南韓在記憶體半導體市場的「壓倒性領先地位」與技術優勢。

除了西南部外，南韓政府也將向忠清南北道投資81兆韓元，打造先進半導體封裝重鎮，以因應未來晶片產能擴張後持續增加的封裝需求。此外，大邱、慶尚北道、蔚山等東南部地區也將培育為半導體材料、零組件及設備供應鏈樞紐，並同步發展電力與半導體等新世代創新產業，最終形成覆蓋全國的半導體產業聚落。

金正官指出，南韓若要持續保持全球半導體領先地位，就必須加快投資腳步。他表示，南韓DRAM全球市占率預估將從目前的61%降至50%，「甚至可能失去我們現有的地位」，因此必須在「速度戰、據點戰、領先戰」三方面全面取勝，並透過國家層級的全力支援，打造無可取代的半導體強國。

他針對生產布局計畫表示，僅依賴首都圈單一據點已難以滿足全球快速成長的半導體需求，且受限於電力、用水、土地等基礎設施與地緣政治限制，首都圈未來擴建空間有限，因此有必要將生產基地擴展至地方，形成多核心發展模式。

▲▼南韓將台灣視為半導體產業主要競爭國，提到台灣懂得分散生產據點。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓將台灣視為半導體產業主要競爭國，提到台灣懂得分散生產據點。（圖／翻攝自YouTube）

對此，金正官在簡報中舉台灣為例，將台灣描述為南韓在半導體產業的主要競爭國，除了一張台灣本島的地圖，標示出新竹、台中、高雄的地理位置，同時還包括中華民國國旗，國名寫有「台灣」（대만）字樣，而台灣正是南韓目前在分散生產據點時必須學習的榜樣。

金正官提到，目前南韓半導體的生產據點大都位在首都圈（首爾、京畿道、仁川），然而首都圈擴充電力與水力供應卻相當有限，因此南韓應將第二座半導體生產基地集中興建於光州、全羅南北道等西南部地區。他舉台灣新竹到高雄的直線距離為例，230公里便相當於南韓境內京畿道龍仁市至光州廣域市的距離。

另一方面，李在明政府也將提前推動首都圈既有晶圓廠建設計畫。金正官表示，政府與企業將攜手合作，目標在5年內將首都圈半導體生產能力提升至目前的兩倍，原訂2040年代中後期完成的部分晶圓廠建設，將提前至2030年代中期完工，最快可縮短12年。

除了擴充製造能力外，南韓也將鎖定人工智慧（AI）時代的新一代晶片市場。金正官表示，政府未來15年將投入30兆韓元，全面支援半導體研發、設計、驗證到製造等完整產業鏈，培育新一波成長動能。他呼籲，面對全球半導體競爭，「必須集結全國力量」，期待企業、大學及地方政府共同投入，強化南韓整體產業競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
309 1 2880 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日遊客跨海尋恩人！溫泉暖心換台幣「合照竟是朱軒洋」　本尊回應
1400萬法拉利遭陸童當滑梯　車身全刮傷慘了
快訊／川普證實「伊朗要求會談」　明天將在杜哈舉行
快訊／瘦子結婚4年海島補辦婚禮！「大咖全現身見證」
快訊／中職選秀50人獲指名！　中信兄弟一路選到第11輪
快訊／卓榮泰今約談楊珍妮　7／1停止政務委員職務
結節大小10年沒變！他以為沒事　醫一刺疑「長最慢的癌症」
當今足壇最強「鐵人」是他！　寫本屆世足罕見紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普：伊朗要求會談　明天將在杜哈舉行

28歲台男赴日當車手「1月被捕2次」！　狂騙老婦812萬日圓

日本強震頻傳！福岡估「雙斷層連動」狂搖　恐釀3300死、4.5萬棟屋毀

梅西雕像世上最巨大！　 胯下冒出「閃亮獎盃」球迷全歪樓

陷阱！法國女幫老婦提購物袋上樓　遭50歲男拖入臥室性侵

偷香油錢爽召妓！18歲弟「極樂整晚」全花光　隔天報應來了

視台灣為「競爭國」！南韓發布半導體國家計畫　擴展晶片生產據點

世足球迷觀賽區爆槍響「1死1重傷」　加州警方啟動謀殺案調查

百年強震家全毀！球員瓦礫堆崩潰尋人　妻孩3人全罹難

台海若開戰美國能撐多久？　專家曝「致命軟肋」握在中國手裡

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

蕭煌奇金曲「25萬獎金送老婆」　愛妻有哭？他再自嘲：我又沒看到！

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蝴蝶谷死者招魂「連7次無筊」　兒女淚崩承諾一事才允筊

早知道韓國將迎來最痛結局？　孫興慜、李剛仁訓練臉色陰沉

A-Lin慶功灌彭佳慧「小北鼻」 　主持這點凸槌：Lulu出賣我

張震嶽封王「兒子太嗨竟遭瞪」　「曝精子健康度」過程好尷尬

才剛傳出歇業消息！　圓山保齡球館「遭落石砸中」建築物破大洞

台中蝴蝶谷落石4死！前交通部長蔡堆逃過一劫　嘆：很遺憾、很慚愧

被後藤吐槽腳程「我跑得比他快」　戴培峰笑回：SAFE才重要

快訊／川普：伊朗要求會談　明天將在杜哈舉行

28歲台男赴日當車手「1月被捕2次」！　狂騙老婦812萬日圓

日本強震頻傳！福岡估「雙斷層連動」狂搖　恐釀3300死、4.5萬棟屋毀

梅西雕像世上最巨大！　 胯下冒出「閃亮獎盃」球迷全歪樓

陷阱！法國女幫老婦提購物袋上樓　遭50歲男拖入臥室性侵

偷香油錢爽召妓！18歲弟「極樂整晚」全花光　隔天報應來了

視台灣為「競爭國」！南韓發布半導體國家計畫　擴展晶片生產據點

世足球迷觀賽區爆槍響「1死1重傷」　加州警方啟動謀殺案調查

百年強震家全毀！球員瓦礫堆崩潰尋人　妻孩3人全罹難

台海若開戰美國能撐多久？　專家曝「致命軟肋」握在中國手裡

Energy休團期將滿！　阿弟親揭下一步動向「曝閃兵團員近況」

林威助看好狀元陳柏凱主力游擊　簽約金破600萬？「機會是有啦」

兄弟首輪選「大」游擊許書誠　平野惠一：身材很有魅力

金門史上最年長副縣長！「77歲創造力大師」陳龍安今接任

快訊／興大農環大樓起火！師生驚慌幸無人受傷　疑冷氣機自燃釀禍

提升彰投供水韌性　台水南投地區各營運所7／1整合納入十一區處

桃猿首輪拿下陳趙羿勳！曾豪駒驚訝　「同校投捕」選完才發現

許書誠成兄弟首輪新秀！金門出身寫里程碑　目標越快上一軍越好

「都是為你好」最傷人！情緒勒索3大特點　很多人早已習慣卻不自知

快訊／川普：伊朗要求會談　明天將在杜哈舉行

周杰倫帶「公主殿下」上台彩排　他沒回話「秒被抗議」XD

國際熱門新聞

日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！

福岡估「雙斷層連動」強震狂搖　恐釀3300死

家震到全毀！球員崩潰尋人　結局超心碎

沙烏地阿美直升機墜毀14死！墜機原因成謎

伊朗反擊！打擊美國空軍基地、第五艦隊

俄新兵上陣活不過20分鐘　簽約到陣亡僅21天

上山採竹筍失蹤　直昇機疑目睹「熊啃人體」

歐洲熱浪逾1300死　光法國就上千命

獸父「性侵女兒」害懷孕　關39年鞭刑10下

京都站列車出軌！4節車廂「衝出軌道」

以色列又開火！　納坦雅胡：摧毀黎南真主黨200公尺長地道

18歲弟偷香油錢爽召妓　隔天報應來了

法國小型飛機小鎮墜毀！機上11人全數罹難

台海若開戰美國能撐多久？　專家揭致命軟肋

更多熱門

相關新聞

新北實習專區攜手百企業釋出500職缺！

新北實習專區攜手百企業釋出500職缺！

求職路上，許多青年最先卡關的，往往不是面試本身，而是不知道第一份實習要去哪裡找、履歷怎麼寫才會被注意到。為了協助青年提早卡位職場，新北市政府青年局推出全新「Future Ready｜新北青年實習專區」，攜手經發局與Cake國際人才平台，網羅Google、LINE等百家知名企業釋出500個實習職缺。

逼12歲女童東京賣淫！泰國狠母一審判7年半

逼12歲女童東京賣淫！泰國狠母一審判7年半

《橫豎》代表「入獄住單人房」！憂遭暗殺

《橫豎》代表「入獄住單人房」！憂遭暗殺

芬蘭公部門全面導入AI　衝擊70萬員工

芬蘭公部門全面導入AI　衝擊70萬員工

上山採竹筍失蹤　直昇機疑目睹「熊啃人體」

上山採竹筍失蹤　直昇機疑目睹「熊啃人體」

關鍵字：

日韓要聞南韓半導體封裝晶片AI台灣金正官

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳建豪離婚8年宣布再婚！　甜曬牽手照：擁有生命中最重要的人

郭台銘驚爆曖昧熟女球友1年！

網發「抵制與蔡阿嘎合作品牌」　破10萬人連署表態

停班吃不到壽喜燒怒留一星負評　店家回覆嗆爆萬人狂讚

國道休息站「80元神品」在港日爆紅！台人驚：誰在掃貨

駕艙機車6／30正式上路！要有汽車駕照才能開

快訊／龜梨和也宣布結婚！新娘是田中美奈實認已懷孕

郭台銘「神秘女球友」變貴婦生活超豪奢

林俊憲斷言綠營2026選得更好

金曲獎台下C位「比明星還閃耀」！網：最大亮點

韓國隊取消接機！韓媒：像死老鼠返國

蝴蝶谷罹難者散落山坡地　搜救員30年來看過最慘山難

抵制蔡阿嘎破12萬人連署！「20多個廠商遭波及」

家樂福改名定案！量販「萬家福」、超市「樂家康」　後天換招牌

西北雨！　今午後「下最大」

更多

最夯影音

更多
A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默
蕭煌奇金曲「25萬獎金送老婆」　愛妻有哭？他再自嘲：我又沒看到！

蕭煌奇金曲「25萬獎金送老婆」　愛妻有哭？他再自嘲：我又沒看到！

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蝴蝶谷死者招魂「連7次無筊」　兒女淚崩承諾一事才允筊

蝴蝶谷死者招魂「連7次無筊」　兒女淚崩承諾一事才允筊

早知道韓國將迎來最痛結局？　孫興慜、李剛仁訓練臉色陰沉

早知道韓國將迎來最痛結局？　孫興慜、李剛仁訓練臉色陰沉

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面