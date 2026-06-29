視台灣為「競爭國」！南韓發布半導體國家計畫　擴展晶片生產據點

▲南韓產業通商部長金正官29日在青瓦台發布簡報，提出李在明政府的半導體計畫。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（29）日公布「大韓民國大躍進3大巨型專案」，在此次國民報告會議中，宣布將以半導體產業作為帶動國家經濟成長的核心引擎，其中西南部地區將投入800兆韓元打造除了首都圈以外的第二座半導體生產基地，忠清南北道則投入81兆韓元發展先進封裝聚落，並計畫大幅縮短晶圓廠建設時程。

根據《韓聯社》，南韓產業通商部長金正官29日下午在青瓦台舉行的會議公布上述內容。他表示，李在明政府將在西南部（光州與全羅南北道）建立「第二半導體生產基地」，透過企業投資總計800兆韓元，新建4座記憶體晶圓廠（Fab），同時縮短行政許可與施工流程，加快生產設施落成速度，迅速擴充產能，以維持南韓在記憶體半導體市場的「壓倒性領先地位」與技術優勢。

除了西南部外，南韓政府也將向忠清南北道投資81兆韓元，打造先進半導體封裝重鎮，以因應未來晶片產能擴張後持續增加的封裝需求。此外，大邱、慶尚北道、蔚山等東南部地區也將培育為半導體材料、零組件及設備供應鏈樞紐，並同步發展電力與半導體等新世代創新產業，最終形成覆蓋全國的半導體產業聚落。

金正官指出，南韓若要持續保持全球半導體領先地位，就必須加快投資腳步。他表示，南韓DRAM全球市占率預估將從目前的61%降至50%，「甚至可能失去我們現有的地位」，因此必須在「速度戰、據點戰、領先戰」三方面全面取勝，並透過國家層級的全力支援，打造無可取代的半導體強國。

他針對生產布局計畫表示，僅依賴首都圈單一據點已難以滿足全球快速成長的半導體需求，且受限於電力、用水、土地等基礎設施與地緣政治限制，首都圈未來擴建空間有限，因此有必要將生產基地擴展至地方，形成多核心發展模式。

▲南韓將台灣視為半導體產業主要競爭國，提到台灣懂得分散生產據點。（圖／翻攝自YouTube）

對此，金正官在簡報中舉台灣為例，將台灣描述為南韓在半導體產業的主要競爭國，除了一張台灣本島的地圖，標示出新竹、台中、高雄的地理位置，同時還包括中華民國國旗，國名寫有「台灣」（대만）字樣，而台灣正是南韓目前在分散生產據點時必須學習的榜樣。

金正官提到，目前南韓半導體的生產據點大都位在首都圈（首爾、京畿道、仁川），然而首都圈擴充電力與水力供應卻相當有限，因此南韓應將第二座半導體生產基地集中興建於光州、全羅南北道等西南部地區。他舉台灣新竹到高雄的直線距離為例，230公里便相當於南韓境內京畿道龍仁市至光州廣域市的距離。

另一方面，李在明政府也將提前推動首都圈既有晶圓廠建設計畫。金正官表示，政府與企業將攜手合作，目標在5年內將首都圈半導體生產能力提升至目前的兩倍，原訂2040年代中後期完成的部分晶圓廠建設，將提前至2030年代中期完工，最快可縮短12年。

除了擴充製造能力外，南韓也將鎖定人工智慧（AI）時代的新一代晶片市場。金正官表示，政府未來15年將投入30兆韓元，全面支援半導體研發、設計、驗證到製造等完整產業鏈，培育新一波成長動能。他呼籲，面對全球半導體競爭，「必須集結全國力量」，期待企業、大學及地方政府共同投入，強化南韓整體產業競爭力。