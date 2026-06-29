偷香油錢爽召妓！18歲弟「極樂整晚」全花光　隔天報應來了

▲ 納查蓬行竊過程全被監視器拍下。（圖／翻攝自amarintv）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷一名18歲少年納查蓬（Natcharapon）27日潛入素泰寺（Wat Suthat Thepwararam）大殿，撬開佛像後方木箱，偷走原先供信眾兌換供品用的5800泰銖（約5555台幣）香油錢，拿去召妓、吃炸雞大餐及流連高價餐廳，短短幾小時內便揮霍殆盡，隔天決定故技重施，再度前往同一間寺廟伺機行竊，結果當場被警方逮捕。

綜合Thaiger等當地媒體，三攀他旺警局接獲報案後，隨即調閱佛寺及納查蓬逃跑路線沿途監視器畫面，鏡頭清楚拍下一名短髮男子，頭戴棕色鴨舌帽、身穿紅色圓領短袖上衣與白色長褲，從容打開木箱取走現金後揚長而去。

警方依據其特徵展開追查，隔天下午約3時在寺廟大殿前發現外貌吻合的納查蓬，立即上前將他逮捕。員警現場起獲他犯案時穿著的全套衣物，以及剩餘的220泰銖現金。

納查蓬到案後坦承行竊，供稱偷來的5800泰銖已全數用於性交易、炸雞及多間餐廳的高消費餐飲，正打算重回寺廟再撈一筆，未料警方已在現場守株待兔。

調查人員還發現納查蓬並非初犯，他2024年曾在巴吞他尼府探耶武里地區犯案，今年又在暖武里府挽桂地區再度犯下竊盜案。警方目前已依在公共宗教場所竊盜罪名將他移送三攀他旺警局偵辦，全案依法追訴。