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加州「零撲殺收容所」挖出117具犬屍！　身上驚見槍傷

▲▼加州「零撲殺收容所」挖出117具犬屍！　身上驚見槍傷。（圖／翻攝洪堡郡警長辦公室）

▲私人犬隻收容所發現上百具狗狗遺體。（圖／翻攝洪堡郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國加州「米蘭達救援動物保護區」（Miranda’s Rescue Animal Sanctuary）號稱「零撲殺」，園區內卻挖出至少117具犬隻遺骸，其中許多研判死於槍傷，園區內穀倉疑似行刑現場，消息傳出震驚全美。

挖出百具狗屍　許多死於槍傷

洪堡郡（Humboldt County）警長辦公室26日宣布，調查人員在位於佛爾圖納市（Fortuna）、占地約50英畝的「米蘭達救援動物保護區」展開第2波大規模搜索。

調查人員利用探地雷達找到2處大規模埋葬地點，一共挖出117具外觀大致完整、腐敗程度不一的狗狗遺骸。

針對其中71具進行X光等初步檢驗後，發現「許多動物身上出現子彈碎片痕跡」，意味著這些狗狗很可能死於槍傷。現場還挖出21個犬隻頭骨、數百根骨頭及600條項圈。

調查人員來不及檢驗另外46具犬隻遺骸，其中一些因腐敗嚴重無法移出埋葬位置。他們也正努力釐清哪些狗狗已被植入晶片。

動保人士報案　收容所堅稱清白

今年4月，洪堡郡警方接獲「可靠資訊」，指控該機構涉及詐騙、虐待動物及殘忍對待動物等重罪，案件隨即移交給重大犯罪部門處理。據悉，其中一名報警人是住在收容所附近的動保人士。此人曾架設追蹤攝影機監視疑似埋葬犬屍的地點，親自挖出狗狗遺骸後報案。

收容所負責人米蘭達（Shannon Miranda）6月18日發布聲明否認指控，強調「外界報導呈現的是不完整甚至不正確的描述」。

她堅稱不會為了騰出空間撲殺動物，但坦言安樂死有時仍是必要的，包括動物身患絕症，或對公眾造成嚴重持續威脅的極少數情況下，「我們盡可能做出最人道且負責任的決定，始終將公眾安全及動物福祉納入考量。」

洪堡郡警長洪薩爾（William Honsal）感謝執法人員及獸醫團隊的協助，稱這些專業人士在「可怕場景中」展現的堅定決心令人難忘。

他坦言「調查才剛開始」，還有大量資料有待處理，大量證人有待偵訊，大量證據有待檢驗，調查過程預計非常漫長，目前也尚未對任何人提出正式起訴。

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