加州「零撲殺收容所」挖出117具犬屍！　身上驚見槍傷

▲私人犬隻收容所發現上百具狗狗遺體。（圖／翻攝洪堡郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國加州「米蘭達救援動物保護區」（Miranda’s Rescue Animal Sanctuary）號稱「零撲殺」，園區內卻挖出至少117具犬隻遺骸，其中許多研判死於槍傷，園區內穀倉疑似行刑現場，消息傳出震驚全美。

挖出百具狗屍 許多死於槍傷

洪堡郡（Humboldt County）警長辦公室26日宣布，調查人員在位於佛爾圖納市（Fortuna）、占地約50英畝的「米蘭達救援動物保護區」展開第2波大規模搜索。

調查人員利用探地雷達找到2處大規模埋葬地點，一共挖出117具外觀大致完整、腐敗程度不一的狗狗遺骸。

針對其中71具進行X光等初步檢驗後，發現「許多動物身上出現子彈碎片痕跡」，意味著這些狗狗很可能死於槍傷。現場還挖出21個犬隻頭骨、數百根骨頭及600條項圈。

調查人員來不及檢驗另外46具犬隻遺骸，其中一些因腐敗嚴重無法移出埋葬位置。他們也正努力釐清哪些狗狗已被植入晶片。

The remains of over 100 dogs were found at a Northern California animal sanctuary during an investigation into suspected animal cruelty, the Humboldt County Sheriff's Office said on Friday. Preliminary reports say 70 of the dogs examined had died of gunshot wounds.



The… pic.twitter.com/9TDsuVorDq — CBS News (@CBSNews) June 29, 2026

動保人士報案 收容所堅稱清白

今年4月，洪堡郡警方接獲「可靠資訊」，指控該機構涉及詐騙、虐待動物及殘忍對待動物等重罪，案件隨即移交給重大犯罪部門處理。據悉，其中一名報警人是住在收容所附近的動保人士。此人曾架設追蹤攝影機監視疑似埋葬犬屍的地點，親自挖出狗狗遺骸後報案。

收容所負責人米蘭達（Shannon Miranda）6月18日發布聲明否認指控，強調「外界報導呈現的是不完整甚至不正確的描述」。

她堅稱不會為了騰出空間撲殺動物，但坦言安樂死有時仍是必要的，包括動物身患絕症，或對公眾造成嚴重持續威脅的極少數情況下，「我們盡可能做出最人道且負責任的決定，始終將公眾安全及動物福祉納入考量。」

‘Horrific scene’: 117 dead dogs, many with gunshot wounds, found at ‘no-kill’ animal rescue shelter



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洪堡郡警長洪薩爾（William Honsal）感謝執法人員及獸醫團隊的協助，稱這些專業人士在「可怕場景中」展現的堅定決心令人難忘。

他坦言「調查才剛開始」，還有大量資料有待處理，大量證人有待偵訊，大量證據有待檢驗，調查過程預計非常漫長，目前也尚未對任何人提出正式起訴。