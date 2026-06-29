巴基斯坦發動空襲！鎖定阿富汗東部3省　36死163傷

▲巴基斯坦空襲阿富汗之後，一名男子坐在被摧毀的建築物前方。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦28日晚間空襲阿富汗東部3省，擊斃25名武裝分子，稱這是針對27日南部城市喀拉蚩（Karachi）遇襲及近期邊境省分暴力事件的報復行動。對此，阿富汗塔利班政府副發言人29日表示，巴基斯坦攻擊行動造成36名平民死亡、163人受傷。

喀拉蚩遇襲 巴基斯坦跨境報復

衛報等報導，這是巴基斯坦與阿富汗兩國之間暴力衝突的最新事件，巴基斯坦新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）稱，巴國這場夜間行動目標是策畫喀拉蚩致命襲擊造成3名安全人員喪命的恐怖組織。在27日晚間，極端組織「自由人黨」（Jamaat-ul-Ahrar）宣稱犯案。

巴基斯坦安全部隊展開地面行動，隨後針對兩國邊境發動空襲，鎖定恐怖分子藏身處。塔拉透過聲明表示，巴基斯坦展開精確打擊行動，阿富汗巴克迪亞省（Paktia）、巴克迪卡省（Paktika）與庫納爾省（Kunar）3處目標已被摧毀，並擊斃25名武裝分子。

此前，自由人黨武裝分子在喀拉蚩信德遊騎兵（Sindh Rangers）營區入口引爆炸彈，導致3人喪命。在這起事件中，有一名阿富汗籍人士被捕，巴國軍方則稱將對這起事件的犯案者展開行動。

塔利班譴責 稱有上百死傷

塔利班政府29日表示，巴基斯坦針對阿富汗東部3省的空襲行動，造成36名平民死亡、163人受傷。發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發聲譴責巴國軍事行動，並稱這是懦弱的侵略行為。

阿富汗當局多次否認境內窩藏武裝分子。自從2021年塔利班政權上台以來，兩國關係持續緊張，還在今年2月爆發持續數周的戰爭，儘管雙方在3月達成停火協議，但此後仍有零星攻擊事件。