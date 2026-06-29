逼12歲女童東京賣淫！賺血肉錢「每月激戰60人」　狠母一審判7年半

▲泰國12歲女童遭親生母親強迫送往日本東京賣淫。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

這起震驚台、日、泰三國的跨國人口販運案有了最新進展！泰國曼谷刑事法院今（29）日針對12歲少女遭親生母親強迫至東京賣淫案進行一審宣判，這名將親生女兒當作搖錢樹、甚至一度潛逃來台賣淫的29歲惡母，最終被依人口販運等罪嫌，重判有期徒刑7年6個月。

惡母狠心帶12歲幼女赴日 關密室強迫接客60人

回顧整起案情，這名狠心的泰籍母親在去年6月，假借旅遊等名義將年僅12歲的親生女兒帶往日本東京。不料，這名少女一抵達日本，隨即被母親帶到東京都文京區湯島的一間違法的個室按摩店內，在完全違背意願的情況下，被迫向男性提供性服務。

在長達約1個月的夢魘中，這名心智尚未成熟的少女，被迫淪為男客的洩慾工具。泰國與日本警方調查指出，少女在短短1個月內，竟然就被迫接客高達「約60人」。而少女用淚水與身體換來的皮肉錢，全數由按摩店經營者直接匯款轉帳給母親，少女本身不僅拿不到任何酬勞，更身陷國際人口販運的火坑。

丟包女兒再潛逃台灣 桃園賣淫落網曝醜聞

更令人髮指的是，這名惡母在榨乾女兒的利用價值後，便將年幼的女兒狠心丟包在日本，自己則是在去年9月潛逃來台灣。來到台灣後，她再度故技重施，企圖在台灣繼續從事非法性交易賺取暴利，隨後在桃園遭到台灣警方與移民署當場逮捕。

日本警方在破獲該東京按摩店並順利保護泰國少女後，循線查出這名惡母的行蹤，隨即通報台灣官方協助。台灣移民署接獲日方通知，核對身分後確認該名在桃園因賣淫被捕的29歲泰籍女子就是案件主嫌，立刻安排將其遣送回泰國。

泰國法院一審重判7年6月 少女已安全返國

根據日媒《共同社》，泰國警方去年12月接手此案，並以涉嫌「人口販運」等重罪將這名惡母正式逮捕歸案。曼谷刑事法院法官審理後認為，被告身為人母，卻為了一己之私販賣親生女兒，情節重大且手段惡劣，本月29日正式在一審判處有期徒刑7年6個月。

至於不幸受害的12歲泰國少女，在日本警方與相關單位的協助保護下，去年已順利脫離苦海並平安返回泰國，目前正由泰國社福單位進行後續的心理輔導與安置照顧。