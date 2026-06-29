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疑造假音檔爆料金秀賢　《橫豎》代表「入獄住單人房」！憂遭暗殺

▲金世義揭露更多關於金秀賢、李鎮浩的事情。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金世義實際以政治評論起家，曾是MBC電視台記者，因其曾在爆料金秀賢的直播中，多次向觀眾提出「反對彈劾尹錫悅」，因此政治傾向被歸類為極端保守派。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

記者羅翊宬／編譯

南韓保守派YouTube頻道《橫豎研究所》（前譯縱橫研究所）代表兼主持人金世毅（已正名，前譯金世義），因針對已逝女星金賽綸感情糾紛，涉嫌散播和金秀賢有關的不實資訊與偽造AI音檔，5月底遭到法院裁決羈押。如今，被關押在首爾看守所的金世毅，據傳竟要求「關在單人房」，理由是擔憂生命受到威脅。

根據《韓聯社》，法律界相關消息人士今（29）日透露，金世毅遭法院裁定羈押後，送往位於京畿道義王市的首爾看守所，且於6月初被安排關押在單人房。對此，金世毅曾聲稱，他擔憂自己一旦入獄，未來人身安全恐怕會受到其他被害人威脅，因此強調自己有必要被安排關押在單人房。

報導提到，南韓法務部旗下矯正機構依照慣例，通常會將多名受刑人關押在混居房，不過一旦判斷必須要保護某名特定受刑人、或是有必要維持矯正設施（指看守所或監獄）的秩序時，會經過相關的檢討程序後，將某特定受刑人安排關押在單人房。

針對金世毅能夠被安排關押單人房，矯正本部關係人士解釋，「這是為了收容管理方便！」

外送用▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金世毅多次在節目中，公開涉及金秀賢私生活的親密照。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

據悉，擁有百萬訂閱的YouTube頻道「生意之神」殷呟壯，過去就曾多次公開力挺金秀賢，且先前他還曾遭金世毅造謠炒股，因此對金世毅提起毀損名譽告訴。5月27日，當金世毅羈押入獄後，殷呟壯便警告，「別以為你進了看守所後，就可以好過！」

《韓聯社》指出，金世毅過去多次在YouTube直播中，聲稱金秀賢與未成年時的金賽綸交往，且金秀賢不斷向金賽綸施壓還債，進而促成金賽綸輕生身亡。在直播節目上，金世毅公開涉及金秀賢私生活的照片，且涉嫌使用變造音檔，威脅金秀賢必須出面道歉。

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日韓要聞南韓金世義金世毅橫豎研究所首爾看守所羈押金秀賢金賽綸

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