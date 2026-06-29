疑造假音檔爆料金秀賢　《橫豎》代表「入獄住單人房」！憂遭暗殺

▲金世義實際以政治評論起家，曾是MBC電視台記者，因其曾在爆料金秀賢的直播中，多次向觀眾提出「反對彈劾尹錫悅」，因此政治傾向被歸類為極端保守派。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

記者羅翊宬／編譯

南韓保守派YouTube頻道《橫豎研究所》（前譯縱橫研究所）代表兼主持人金世毅（已正名，前譯金世義），因針對已逝女星金賽綸感情糾紛，涉嫌散播和金秀賢有關的不實資訊與偽造AI音檔，5月底遭到法院裁決羈押。如今，被關押在首爾看守所的金世毅，據傳竟要求「關在單人房」，理由是擔憂生命受到威脅。

根據《韓聯社》，法律界相關消息人士今（29）日透露，金世毅遭法院裁定羈押後，送往位於京畿道義王市的首爾看守所，且於6月初被安排關押在單人房。對此，金世毅曾聲稱，他擔憂自己一旦入獄，未來人身安全恐怕會受到其他被害人威脅，因此強調自己有必要被安排關押在單人房。

報導提到，南韓法務部旗下矯正機構依照慣例，通常會將多名受刑人關押在混居房，不過一旦判斷必須要保護某名特定受刑人、或是有必要維持矯正設施（指看守所或監獄）的秩序時，會經過相關的檢討程序後，將某特定受刑人安排關押在單人房。

針對金世毅能夠被安排關押單人房，矯正本部關係人士解釋，「這是為了收容管理方便！」

▲金世毅多次在節目中，公開涉及金秀賢私生活的親密照。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

據悉，擁有百萬訂閱的YouTube頻道「生意之神」殷呟壯，過去就曾多次公開力挺金秀賢，且先前他還曾遭金世毅造謠炒股，因此對金世毅提起毀損名譽告訴。5月27日，當金世毅羈押入獄後，殷呟壯便警告，「別以為你進了看守所後，就可以好過！」

《韓聯社》指出，金世毅過去多次在YouTube直播中，聲稱金秀賢與未成年時的金賽綸交往，且金秀賢不斷向金賽綸施壓還債，進而促成金賽綸輕生身亡。在直播節目上，金世毅公開涉及金秀賢私生活的照片，且涉嫌使用變造音檔，威脅金秀賢必須出面道歉。