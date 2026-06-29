鐵飯碗不保！芬蘭公部門2031年前全面導入AI　衝擊70萬員工

▲圖為芬蘭國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

芬蘭政府擬在2031年之前，把公部門轉型為以人工智慧（AI）為基礎的運作模式，財政部估計相關改革將使公部門生產力提高至少20%，現有大約70萬名員工將受到衝擊。財政部秘書長馬亞寧（Juha Majanen）直言，「AI正在取代人類」。

共用AI平台逐步上路

Helsinki Times、Helsingin Sanomat報導，這項轉型計畫由馬亞寧主導，屆時中央政府、各地方政府及福利區將逐步導入一套共用AI平台，採用市面上最強大AI模型，支援各類公共行政業務，全面提升政府服務效率。

馬亞寧強調，到下一個國會任期結束（即2031年）時，AI將成為公共行政的核心基石。

裁員衝擊

這波轉型預計將削減公共部門各機關的人力編制。馬亞寧說明，人力精簡將透過自然減員方式進行，退休員工職缺不再補人；但他也坦承，隨著AI接手過去由人力承擔的工作，部分公部門人員將面臨失業。

財政部估計，這波改革將使公共部門效率提升至少20%，目標是為芬蘭福利國家體制確保長期資金來源，以因應人口結構變化及公共財政持續面臨的支出壓力。

在政界，各政黨也越來越傾向把AI視為未來節省開支的重要來源。前總理席比拉（Juha Sipilä）曾估計，AI最多可節省高達80億歐元。

消息一出立即引發關注，代表眾多公部門專業人員的Union Pro警告，政府過於強調節省開支，恐將削弱公共服務品質，並對員工形成過大壓力。Union Pro強調，引入AI應是為了提升生產效率與服務品質，而非作為縮減人力的藉口，且公共行政部門在使用AI時需格外謹慎，因為相關決策往往涉及公民權益以及敏感個人資料處理等。

根據國際貨幣基金（IMF）估算，在芬蘭有多達五分之一的就業人口面臨因AI失業的風險。