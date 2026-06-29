離譜烏龍！印度男嬰感冒就診　「醫院滴錯藥」雙眼永久失明

▲ 男嬰因感冒就醫，未料最終雙眼失明。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦薩加爾市驚傳重大醫療疏失，一名19個月大的男嬰原本只是因感冒就醫，院方卻誤將化痰藥滴入眼睛，導致他雙眼永久失明。

根據NDTV，事發於5月29日，男嬰父親維什瓦卡爾馬（Indraj Vishwakarma）帶著孩子前往班達公立醫院求診，掛號後由小兒科醫師維爾馬（Himanshu Verma）負責診治。院方為孩子開立眼藥水、退燒糖漿及注射藥物等處方，但家屬指控，治療過程中竟有人將用於化痰的藥液滴進孩子的眼睛。

家屬在醫院等待3至4小時，但男嬰接受治療後病情急轉直下，班達醫院隨後將孩子轉介至薩加爾地區醫院，地區醫院又建議轉往更高層級的醫療機構。家屬心急如焚，緊急將男嬰送至博帕爾全印度醫學科學研究所（AIIMS），專科醫師檢查後宣告男嬰雙眼已完全失明。

維什瓦卡爾馬控訴，「我兒子的一生就這樣毀了，他只是因為咳嗽、感冒和眼睛發紅就診，現在他永遠看不見了。」他向班達警察局提出正式投訴，要求展開公正調查，嚴懲相關人員。

這起事件曝光後引發關注，衛生部門隨即啟動調查。薩加爾首席醫療衛生官阿里亞（Ganga Prasad Arya）宣布成立3人調查委員會，要求一周內提交調查報告，並承諾一旦查明疏失，相關人員將依法受到嚴懲。警方與衛生機關也各自展開獨立調查。