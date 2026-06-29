求職詐騙！以為赴俄工作「卻直送前線打仗」　妻淚訴：被當炮灰

▲俄軍積極擴大兵源，卻又傳出誘騙外籍士兵的指控。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

秘魯估計多達800人遭假招募廣告誘騙，以為前往俄羅斯擔任廚師或保全等工作，最終卻被送上烏克蘭戰場，與親人失去聯繫，甚至可能已經失去性命。利馬（Lima）相關當局已對此展開人口販運調查。

CNN報導，隨著烏克蘭戰爭持續，俄軍採取各種措施擴充兵源，包括從開發中國家招募外籍士兵，承諾提供高額軍餉與獎金。該報採訪的12名受害者親屬已在俄羅斯大使館與秘魯外交部外抗議數週。

赴俄工作竟是騙局 3起真實案例

諾馬（Norma）的31歲兒子以為找到軍隊廚師的工作，有機會大賺一筆，甚至獲得俄羅斯公民身份。今年1月底，他從利馬搭機遠赴俄羅斯，隨後卻傳回自己身穿戰鬥裝備，在烏克蘭森林裡挖掘壕溝、蓋碉堡的畫面。今年4月初，他向家人表示因「行為不當」遭指揮官懲處，此後音訊全無。

諾馬心痛表示，「我心裡還有一絲希望，他可能還躲在某個壕溝裡，但我真的不知道。」

另一名48歲男子曾任監獄警衛，以為在俄羅斯找到保全工作，卻也被送上前線參戰。他回傳的訊息描述了飢餓、無人機攻擊、因聽不懂指令而受罰的「地獄」處境，3月底留下「我愛你們，你們永遠在我心中」一語，至今杳無音訊。

▼秘魯是最新傳出大量民眾遭誘騙，進入俄軍服役的國家。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



WhatsApp聊天紀錄顯示，招募者以年薪豐厚、附帶傷亡保險為誘餌，該男也簽署了入伍1年的俄軍合約。但妻子羅莎（Rosa）堅稱丈夫事前不知道會被派去打仗，也不願相信老公陣亡消息，「他們被當成炮灰帶去，彷彿他們的命一文不值」。

28歲退伍軍人吉耶爾莫（Guillermo）以為獲得莫斯科的高薪保全工作，卻被迫簽署俄語合約，如今已入伍3個半月，正在俄軍占領的烏克蘭地區，拄著拐杖負傷工作，「我在無人機攻擊中受傷，膝蓋骨破裂。我完全被拋棄了，沒有食物、沒有藥。」他曾向秘魯大使館求援，卻被告知無能為力，因為他已簽署合約。

至少800人為俄打仗 秘魯調查中

代理受害者家屬的律師薩利納斯（Percy Salinas）估計，目前至少800名秘魯公民正在俄羅斯作戰，許多人都受到2萬美元簽約獎金、月薪3000至4000美元的承諾吸引，但大多數人根本沒拿到錢。他承認這些簽署入伍合約的受害者也負有部分「個人責任」，但堅稱大多數人都是被誘騙的，「這屬於人口販運範疇，也是人權問題。」

秘魯檢察署5月宣布正在調查涉嫌「人口販運」的俄羅斯召募事件，包括36起公民遭求職陷阱誘騙出國，被迫加入戰爭的案件。

秘魯外交部至少247次要求莫斯科說明秘魯公民下落並立即安全遣返。海外秘魯人社群司司長布拉沃（Pedro Bravo）說，許多被招募者資源有限且極度需要資金，「他們對國際現實缺乏清晰理解，因此更容易受到欺騙。」

俄羅斯國防部未回應CNN置評要求，但據悉曾回應秘魯稱，該國「深切尊重外國公民參與防衛（俄羅斯）主權與安全的決定。」

非洲尼泊爾早有先例 求職竟是上戰場

今年2月CNN就曾報導，許多非洲男性以為獲得俄羅斯的高薪工作，卻被迫加入俄軍服役。10多名受害者透露，他們抵達俄羅斯不久就被迫簽署俄語合約，幾乎沒接受培訓就被送去戰鬥。

肯亞等國對此表示強烈抗議，但俄羅斯駐奈洛比（Nairobi）大使館形容這些指控「危險且具有誤導性」。

在數千名公民自願前往俄羅斯戰鬥後，尼泊爾政府也已禁止公民前往烏克蘭或俄羅斯工作。