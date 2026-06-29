傳美伊30日卡達談判　伊朗強硬警告巴林：將用更強大武力回擊

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗最高領袖顧問維拉雅蒂（Akbar Velayati）警告中東國家巴林，稱若受到挑釁，德黑蘭當局將以更強大的武力予以回擊。在此之際，據傳美國與伊朗已經同意停止敵對行為，並計劃30日在卡達會面，重啟荷莫茲海峽爭端談判。

半島電視台引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，維拉雅蒂稱，「我們正在向巴林人發出嚴厲警告，要他們知道分寸，不要拿自己的命運玩這種遊戲，也不要迫使伊朗做出強硬決定」。

伊朗近日針對巴林境內的美國海軍基地發動攻擊，以報復美國先前的軍事行動。德黑蘭方面聲稱，美國利用該地區的軍事基地對其領土發動攻擊。

但波斯灣國家否認此一說法，巴林方面強烈譴責此次攻擊，稱伊朗的行動侵犯巴林主權，破壞區域緊張局勢緩和與穩定的機會。巴林擁有大量什葉派（Shia）人口，近幾個月來，當局已陸續逮捕數十人，這些人被指控與德黑蘭存在軍事關聯。

傳美伊同意停火繼續談

在此之際，美國媒體Axios引述美國官員說法指出，美國與伊朗已經同意停止敵對行為，並計劃30日在卡達會面。另一名美國官員則稱，雙方將會暫時停止軍事行動，船隻可自由通行，技術會談將持續進行。

知情人士稱，30日的會談其實原本是要在瑞士舉行，議題聚焦伊朗核計畫。隨著情勢升溫，會談地點改為卡達，並把重點放在荷莫茲海峽。

此前，美伊在6月中旬達成初步協議，但隨後又爆發衝突，包括新加坡籍商船通過荷莫茲海峽期間遭伊朗襲擊、美軍連續2天空襲伊朗、伊朗鎖定科威特與巴林的基地發射飛彈和無人機，雙方互控對方違反臨時停火協議。