上山採竹筍　疑遭亞洲黑熊襲擊！警直升機目睹「人體遭熊啃食」

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類活動範圍出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本青森縣青森市八甲田山系昨（28）日驚傳疑似熊隻襲擊人類事件，一名來自青森縣黑石市的63歲男子工藤正治入山採集竹筍後失聯，警方搜救時在山區發現熊隻附近出現「疑似人體」倒臥身影，研判可能與失蹤者有關，目前已緊急動員直升機前往搜救，並與當地獵友會持續溝通。

根據日媒《日本放送協會》、《TBS News》，事件發生於28日上午，63歲男子工藤正治與友人一同進入青森市八甲田山系採集竹筍，兩人之後分頭活動，並約定在集合地點會合。豈料，到了約定時間後，仍未見工藤正治返抵的身影，友人前往查看時，發現其放置的隨身物品疑似遭野生動物翻動破壞，現場情況異常。

約2個小時半後，友人首次抵達集合點時就已發現異狀；約30分鐘後再度返回時，更在附近目擊到一頭熊。由於工藤正治始終未出現，友人於28日中午前後通報警方協尋。警方指出，兩人當天約清晨6時就入山，失聯情況發生於上午時段。

警方接獲通報後，立即出動直升機在八甲田山系上空進行大範圍搜索，過程中雖確認山區確實有熊隻出沒，但未能立即找到失蹤的工藤正治。不過《TBS News》指出，空中搜索時曾在熊隻附近發現「倒在地上的人影」，疑似為人體身形，警方目前正加緊確認是否為失蹤者本人。

目前青森縣警方與消防單位持續投入地面搜索，並與獵友會合作加強山區巡邏，同時針對熊隻頻繁活動區域提高警戒。

據悉，八甲田山系近期已傳出多起熊隻出沒襲擊事件，甚至在本月24日就曾發生一名登山採竹筍女子遭熊咬傷腿部的事故，顯示當地熊害風險升高。