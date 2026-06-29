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伊頓公學多難進？台灣富豪捧錢也進不去　3大挑戰曝光

喬治王子將在今年9月到伊頓公學就讀。（翻攝princeandprincessofwales IG、Wikimedia Commons）

▲喬治王子將在今年9月到伊頓公學就讀。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG、Wikimedia Commons）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，其中，今夏將迎來13歲的長子喬治王子（Prince George），今年9月將就讀英國頂尖寄宿男校「伊頓公學」（Eton College），成為老爸的小學弟。

在台灣，不少家長會砸重金，送孩子進知名私校，然而，這所擁有600年歷史的傳奇名校入學門檻之高，可不是「家裡有礦」就能進得去。究竟伊頓公學有多難進？以下揭密台灣富豪就算捧大筆銀子，也未必能將兒子送進去的「3大殘酷挑戰」。 

 伊頓公學創立於1440年，是英國溫莎著名的男子寄宿學校。（翻攝etoncollege）

▲伊頓公學創立於1440年，是英國溫莎著名的男子寄宿學校。（圖／翻攝etoncollege）

挑戰一：10 歲定生死？　台英學制銜接的「時間差」？

台灣家長熟知的台北美國學校或康橋，主要是美國或跨國教育體系，強調自主與多才多藝，學制彈性較大，大約國高中再轉入都還來得及。但伊頓公學作為「早熟型」的英式菁英養成，兩者核心邏輯完全不同。

 喬治王子從小接受菁英教育，媽媽凱特王妃投入許多時間陪伴他。（翻攝Wikimedia Commons）

▲喬治王子從小接受菁英教育，媽媽凱特王妃投入許多時間陪伴他。（圖／翻攝Wikimedia Commons）

伊頓公學全校僅招收約1,400名13至18歲男學生，正式入學的年齡是13歲（9年級），但所有申請者必須在10歲，也就是小學五年級那一年的6月底前完成註冊。

孩子在11歲時，將會面臨第一輪大淘汰——參加英國私校預考（ISEB Pre-Test）。這項測驗著重邏輯、空間感與智商的「推理能力」，需要極早期的英式思維訓練。許多台灣學生卡在「資訊差」，往往等到國中才考慮出國，很容易錯過10歲的黃金註冊節點，因此與名校擦身而過。

挑戰二：不只看財力？　傳說中的「高壓面試」是什麼？

在台灣或美式教育體系中，有些國際學校能透過多元才藝，或是家庭對校方的「實質支持」取得入學門檻。但在伊頓公學，一年約6萬3,000英鎊（約新台幣270萬元）的學費與住宿費只是「最基本的入場券」。

 喬治（左）承擔越來越多王室職責，早前和父親威廉王子（右）探訪無家可歸者。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲喬治（左）承擔越來越多王室職責，早前和父親威廉王子（右）探訪無家可歸者。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

伊頓公學從1440年創立至今，體制已經運作近6個世紀，學校更看重的是家庭教育理念是否與校方契合。通過第一階段筆試後，孩子必須前往學校進行高壓的面試與心理評估。面試官不會重視孩子穿多昂貴的衣服，而是要看他們的談吐、自律，以及面對挫折時的紳士風範。如果是那種「茶來伸手，飯來張口」的富家小公子，在極度強調團隊紀律的群體中，恐怕很難適應。

 威廉王子年輕時身穿伊頓公學制服的模樣。（翻攝royalfamilygb IG）

▲威廉王子年輕時身穿伊頓公學制服的模樣。（圖／翻攝royalfamilygb IG）

此外，若具備顯赫的家族歷史，像是英國王室，或是老校友、英國上流政要的推薦信，絕對是大加分。這種數百年歷史堆疊出來的「世家交情」，絕不是新興企業家一朝一夕可以用金錢買到的。

不過，近年伊頓公學積極推動平民化、多元化，設有包含「New Foundation Scholarship」的助學金，資優但經濟困難的學生，最高可獲全額學費補助，這意味台灣籍學生若具備頂尖學術實力和流利英語，只要提早佈局，同樣能憑實力叩關。

挑戰三：燕尾服下的嚴格紀律？　考驗孩子的獨立性？

最後一個還是最基本的「適應」考驗，在台灣，許多私校的寄宿制度較有彈性，在週末能回家跟家人團聚。但伊頓公學採用傳統的「全寄宿制」（Full Boarding），即便近年校風調整，允許學生大約每2到3週的週末可以短暫返家，但絕大多數時間，孩子們都必須留在校園裡。

 哈利王子曾公開自己在伊頓公學的宿舍，桌上擺有母親黛安娜王妃的照片，牆上貼有奧斯卡影后荷莉貝瑞的照片（翻攝houseandgarden.co.u）

▲哈利王子曾公開自己在伊頓公學的宿舍，桌上擺有母親黛安娜王妃的照片，牆上貼有奧斯卡影后荷莉貝瑞的照片。（圖／翻攝houseandgarden.co.u） 

此外，在伊頓公學，所有學生都必須穿著黑色的傳統燕尾服上課，且高度講求學長學弟制的群體紀律。哈利王子（Prince Harry）曾分享在伊頓就讀時的生活，讓外界一窺神祕校園，每個男孩擁有獨立房間、可以隨自己喜好佈置，但一切作息都得在嚴格規範下進行。

不是紈褲子弟？　「撲倒準國王」的男星大爆威廉糗事？

全球菁英之所以對伊頓公學趨之若鶩，是因為該校學生還真不是不學無術的紈褲子弟。在伊頓每年約250名的畢業生中，每年固定有20%至25%的學生直升牛津與劍橋大學。加總英國羅素盟校、美國常春藤等頂尖學府，該校更有高達90%的畢業生順利進入世界前100大名校。

 艾迪瑞德曼（前排紅圈處）和威廉王子（後排紅圈處）當年在伊頓公學為橄欖球隊效力。（翻攝eonline）

▲艾迪瑞德曼（前排紅圈處）和威廉王子（後排紅圈處）當年在伊頓公學為橄欖球隊效力。（圖／翻攝eonline）

翻開校友名冊，伊頓至今培養出20位英國首相，還有英國經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）、作家喬治歐威爾（George Orwell）、詩人雪萊（Percy Bysshe Shelley）、英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）等名人都是這裡的校友。

其中，奧斯卡影帝艾迪瑞德曼就是跟威廉王子同屆的校友，兩人還都是橄欖球校隊隊員。他曾受訪爆料：「我當時其實有點同情威廉，因為基本上不管我們去跟哪所學校比賽，對手唯一想做的事情，就是把這位『未來國王』撲倒在地，這樣他們就可以回家跟家人炫耀了。」


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