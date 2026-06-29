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來趟《羅馬假期》！經典偉士牌80歲　上萬車迷齊聚羅馬

▲▼ 偉士牌車主騎過羅馬競技場等知名景點。（圖／路透）

▲偉士牌車主騎過羅馬競技場等知名景點。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

經典偉士牌（Vespa）機車迎來誕生80週年，超過1萬輛偉士牌機車在27日齊聚羅馬市中心，繞行知名的羅馬競技場與古羅馬廣場。這場活動吸引全球車迷朝聖，法拉利與杜卡迪等超跑重機彷彿都被拋諸腦後，掀起復古義式浪漫風潮。

羅馬萬車齊聚　靠羅馬假期打響名號

美聯社報導，偉士牌車迷從25日起便陸續來到羅馬，包括歐洲、英國、舊金山、澳洲黃金海岸及菲律賓等地的車友，大理石體育場外的停車場停滿過去80年來各種款式的偉士牌，不少車主還穿著同款T恤，也有人交換貼紙，甚至有人把偉士牌標誌刺在腿上。

▲▼ 偉士牌車主騎過羅馬競技場等知名景點。（圖／路透）

「我真的很愛它」，法國退休族杜南（Natalie Dunand）透露，鍾情於偉士牌為的是那份義式風情、自由以及60年代情懷。

偉士牌車款名稱在義大利語的意思是「黃蜂」，由比亞喬公司1946年所推出，透過1953年經典電影「羅馬假期」（Roman Holiday）聞名全球，在電影中，葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）載著奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）穿梭羅馬市中心。

▲▼ 偉士牌車主騎過羅馬競技場等知名景點。（圖／路透）

百廢待舉之中誕生　鎖定女性族群

偉士牌的問世要追溯到第二次世界大戰戰後，當時的義大利百廢待舉，且飛機製造大廠比亞喬的工廠遭炸毀，被迫大幅轉型，隨後開始生產機車。比亞喬行銷執行副總裁扎諾里尼（Davide Zanolini）表示，偉士牌早期鎖定的是女性客群，車款外型優雅，讓她們穿長裙也能騎車。

這款車幫助義大利戰後經濟復甦。根據美聯社1950年的報導，偉士牌遍布羅馬市區，此起彼落的短促排氣聲讓市中心宛如賽車場，世界上可能再也找不到比這更吵的摩托車。

▲▼1964年，英國年輕人騎著偉士牌機車。（圖／達志影像／美聯社）

▲1964年，英國年輕人騎著偉士牌機車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 1953年7月3日，20輛偉士牌機車在宗座宮（Apostolic Palace）庭院整齊排列。（圖／達志影像／美聯社）

▲1953年7月3日，20輛偉士牌機車在宗座宮（Apostolic Palace）庭院整齊排列。（圖／達志影像／美聯社）

風靡全球　騎不膩的義式浪漫

扎諾里尼表示，自從1946年以來，公司已經在全球賣出約2000萬輛偉士牌機車。車友稱，這個品牌喚起對那個時代的懷舊之情，即使是那些當時還未出生的人也能感受到這種情懷。

英國紐卡索59歲卡車司機沃頓（Andrew Walton）在買下人生第一輛偉士牌後就此入坑，他這次花了整整8天來到羅馬參加慶祝活動，先從Newcastle出發，搭渡輪至鹿特丹，沿萊茵河穿越德國、奧地利，沿義大利海岸線抵達羅馬。

在美國印第安納州經營車行的桑德曼（Burke Sandman）大約在20年前買下第一輛偉士牌，如今自己的收藏有15輛，「沒有人說過偉士牌的壞話，這真的太瘋狂。每個從其他品牌換來偉士牌的人，統統都回不去了。」

▼自從1946年以來，全球已售出約2000萬輛偉士牌機車。（圖／路透）

▲▼ 偉士牌車主騎過羅馬競技場等知名景點。（圖／路透）

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