川普曬年少照PK歐巴馬！　網友一面倒：歐巴馬氣場完勝

▲川普曬出他與歐巴馬年少時期的照片。（圖／翻攝自truthsocial@realDonaldTrump）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普近日在社群媒體上發布他與前總統歐巴馬（Barack Obama）的年輕時期照片，引發網友熱烈討論。

川普軍校畢業照 PK 歐巴馬叼菸

野獸日報報導，川普發布的是一張是他稱當年20歲就讀紐約軍事學院（The New York Military Academy）時期的照片，另一張則是歐巴馬18歲在洛杉磯西方學院（Occidental College）就讀大一、嘴裡叼菸的畫面。

只不過雖然川普把自己的照片標為「20歲拍攝」，但報導稱，這張照片實為紐約軍事學院1964年紀念冊的畢業照，當時的川普才17歲。目前尚不清楚川普為何將自己標註為照片中的20歲。

網友：歐巴馬氣場完勝

這則對比貼文迅速在網路上引爆討論。有網友開玩笑說，歐巴馬的氣場完全壓過川普；也有人稱歐巴馬看起來比較好相處。還有網友稱，川普雖身穿軍校制服，卻從未真正服過兵役。

根據報導，川普曾5度獲准延期兵役，前4次的理由與求學有關，第5次則是聲稱腳上有骨刺，免除越戰期間的服役義務。不過川普確實曾經就讀紐約軍事學院，這所學校就位在紐約市以北約1小時車程處。

事實上，川普似乎不時會提起歐巴馬。美國有線電視新聞網（CNN）曾指出，自歐巴馬2017年卸任後，川普在2019年前10個月期間，平均每天提到歐巴馬的次數高達1.8次。

就在本月早些時候，歐巴馬也對川普不斷提及自己一事做出回應，稱他覺得此舉非常奇怪。

▼美國總統川普與前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）