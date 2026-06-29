峇里島猴子偷手機！男靠定位找回　相簿驚見「犯人自拍」還露點

▲ 遊客遭獼猴搶走手機。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名19歲遊客日前赴印尼峇里島烏魯瓦圖神廟（Uluwatu Temple）觀光，手機不慎遭長尾獼猴搶走，消失在森林中約1小時後靠著追蹤軟體才尋回，未料打開相簿卻發現小偷留下多張近距離自拍照，甚至錄下了一段完整影片，畫面十分逗趣。

Monkey steals Brit tourist's phone and takes off with it in Bali... and snaps selfies https://t.co/4yU4Tfh32K — Daily Mail (@DailyMail) June 28, 2026

綜合《每日郵報》等外媒，事發於本月15日，來自英格蘭什羅普郡特爾福德的洛伊德（Oliver Lloyd）與女友同遊該廟時，正準備拍攝猴群照片傳給友人，未料轉身要將手機放進口袋的瞬間一隻獼猴突然出手，直接從他手中奪走手機，隨即竄進森林消失。

兩人試圖進入森林尋找，但「到處都是猴子」，根本難以辨識是哪一隻，最終洛伊德利用女友手機上的定位追蹤應用程式Life360鎖定手機位置，才由警衛幫忙尋回。

事後洛伊德查看手機相簿發現，偷走手機的猴子竟留下近距離自拍照和影片，「真的很驚人，牠連乳頭都拍進去了。」且找回手機之前女友就曾開玩笑稱，「說不定猴子有幫自己拍自拍喔」，未料預言成真。