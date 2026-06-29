俄新兵上陣「活不過20分鐘」！簽約到陣亡最多21天　百萬人淪砲灰

▲ 俄軍傷亡慘重，當局對新兵祭出豐厚酬勞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯新兵上戰場恐怕連半小時都活不過，據《外交政策》雜誌引述牛津大學全球史教授法蘭科潘（Peter Frankopan）的分析，結合俄國軍事部落客的第一線報告指出，俄軍新兵在烏克蘭前線平均存活時間僅有20至35分鐘，從簽下入伍合約到陣亡往往不超過10天至3周。

《紐約郵報》報導，這份報告揭露，俄方急於補充兵源，每天仍維持約800至1000名志願役士兵入伍，但許多人僅接受短短幾天的訓練就被送上前線。官員去年底宣稱已招募逾42萬名合約士兵，但就連官媒也證實，今年招募人數已較去年下滑近3成。

傷亡慘重 俄累計逾百萬人折損

俄軍目前每月平均傷亡人數逾3萬人，自2022年2月開戰以來，西方估計俄軍累計傷亡已突破100萬人。法蘭科潘引述數據指出，俄方傷亡人數達烏克蘭的8倍。

報導分析，俄羅斯傷亡慘重的原因在於烏克蘭大規模部署軍用無人機，不僅重創前線俄軍，更深入打擊俄國境內戰略目標，包括6月稍早大規模攻擊莫斯科最大煉油廠，該廠據報須待明年才能恢復運作。

無人機深入打擊 俄逾半省份燃料配給

據《路透》估計，烏克蘭無人機攻擊已讓俄羅斯每日原油煉製量減少約70萬桶，全國逾半數省份實施燃料配給制，對這個全球第三大燃料生產國來說實屬罕見。

為吸引人民入伍，當局祭出最高約8萬美元（約255萬台幣）的入伍獎金及高達14萬美元（約446萬台幣）的債務減免方案，而俄羅斯月薪平均僅1000美元（約3.2萬台幣），且許多偏遠地區薪資水準更低。

軍費占預算逾半 經濟瀕臨崩潰

與此同時，軍費支出已占克宮過半預算，專家警告，俄國經濟正瀕臨崩潰邊緣。部分退伍軍人也公開表達不滿，甚至揚言若無法與普丁正面交涉，「軍隊會把槍口轉向克宮。」

法蘭科潘則認為兵變可能性不高，且普丁反而可能升級衝突，「小心溺水的人」，「不論是在俄羅斯國內或國外，未來幾個月可能都會變得更加危險，因為普丁正拚命掙扎，試圖讓自己不被淹沒。」