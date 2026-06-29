李在明支持率跌不停！施政亮紅燈「滿意度連2周下滑」　曝3大關鍵

1▲南韓總統李在明支持率連續兩周持續下降。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓民調機構Realmeter公布最新數據，顯示南韓總統李在明施政支持率已連續6周下滑，最新滿意度僅46.5%，比起前一周還下滑0.2個百分點，連續第2周停留在40至49%區間；另一方面，不滿意度達49.5%，雖與支持率差距仍在誤差範圍內，但已連續兩周高於滿意度。

至於政黨支持度方面，執政的共同民主黨雖小幅回升，但仍以41%落後給最大在野黨國民力量的42%。

根據《韓聯社》報導，Realmeter受《能源經濟新聞》委託，於6月22日至26日針對南韓全國2502名18歲以上民眾進行調查。結果顯示，李在明施政滿意度為46.5%，較前一周下滑0.2個百分點；不滿意度則為49.5%，同樣下降0.2個百分，在95%信賴水準、正負2個百分點的誤差範圍內，仍高於正面評價，另有4%受訪者表示「不知道」。

Realmeter分析，近期南韓中央選舉管理委員會在投票管理爭議（缺乏足夠投票用紙）仍持續延燒，加上民眾對經濟民生的不信任感擴大，以及廢除檢方補充偵查權政策、湖南地區半導體產業聚落投資爭議等朝野攻防交織，使李在明政府支持率持續走低。

從各地區來看，釜山、蔚山、慶尚南道的施政支持率跌幅最大，較前一周下滑4.3個百分點至43.2%；向來被視為共同民主黨傳統票倉的光州、全羅南北道地區，也較前一周下降1.7個百分點。

若依政治傾向分析，自認偏進步派的選民對李在明施政支持率降至75.9%，較前一周減少4.5個百分點；中間選民也下滑2.5個百分點至45.3%。年齡層方面，70歲以上及40多歲族群支持率均出現下降；職業別則以銷售、生產、勞務及服務業從業人員跌幅最明顯。

至於6月25日至26日進行、由1002人參與的政黨支持度調查，共同民主黨支持率為41%，較前一周增加0.9個百分點；國民力量則為42%，微幅下滑0.3個百分點。儘管國民力量已連續3周在誤差範圍內領先共同民主黨，但雙方差距已由前一周的2.2個百分點縮小至1個百分點。

Realmeter認為，共同民主黨支持率回升，主要是受湖南地區半導體聚落投資議題發酵影響，帶動光州、全羅地區以及40多歲選民支持度上升；至於國民力量，則因黨代表張東赫去留問題而引發黨內紛爭，導致首爾、忠清南北道與中間選民流失支持者，但在保守派及嶺南地區基本盤支撐下，整體跌幅有限。