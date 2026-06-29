蝙蝠俠真實版？偷車賊「遭膠帶綑綁示眾」　暴揍一頓公告惡行

▲疑似偷車賊遭毆打後，用膠帶綑綁示眾，旁邊還有尋回的車輛及公告。（圖／翻攝X@LuisCardenasMx）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥多名男子涉嫌偷竊機車，遭膠帶五花大綁在電線桿或路燈柱上，臉上留有麥克筆寫下的「小偷」及各式塗鴉，執行「私刑正義」的幕後人士身份引發熱議。

蝙蝠俠現身？私刑偷車賊

《太陽報》報導，此系列事件近2週發生在哈利斯科州（Jalisco）拉哥斯德莫雷諾市（Lagos de Moreno），甚至被當地媒體形容為「墨西哥蝙蝠俠」。

根據當地警方統計，自6月13日第一起案件曝光以來，已有至少5名男子遭到相同手法捆綁示眾。

不明人士以大量膠帶將男子纏繞固定在電線桿或路燈柱上，在對方臉上畫貓咪鬍鬚或小鬍子，上方張貼桃紅色公告詳述其犯行，原本疑似失竊的機車也被擺在一旁作為佐證。

其中多名男子獲救時，身上出現明顯遭毆打的傷痕，其中一人更渾身是血、傷痕累累。

???? En Jalisco, tras la falta de ayuda por parte de las autoridades, un héroe anónimo empezó a cazar ladrones robamotos. Hasta el momento, ya lleva cinco en diez días y lo apodan el 'Batman de Lagos de Moreno'. pic.twitter.com/C1AJYqGIcO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 24, 2026

鎖定2輛車 警方全力追查

該州安全廳長埃爾南德斯（Juan Pablo Hernández）表示，遭綑綁男性在法律上均被視為「受害者」，所有人獲救後皆已送醫治療。

雖然警方目前尚未逮捕任何人，但已鎖定與攻擊案有關的2輛車，正全力追緝自詡「街頭英雄」的嫌犯。