何時該換車？專家盤點3大判斷指標　維修費超過50%該考慮了

▲美國專家提供評估換車的3大標準。（示意圖／達志影像，下同。）



記者吳美依／綜合報導

近年新車價格不斷攀升，一些舊車維修卻所費不貲，令人猶豫是否該換車？專家向CNBC坦言，沒有單一法則能夠決定何時該換車，但可透過以下3項標準判斷換車最佳時機。

美國汽車市場研究機構Edmunds統計，新車平均售價已比10年前貴出約1.5萬美元（約新台幣48萬元），分期付款每月支出金額也攀升至773美元（約新台幣2.3萬元）。

▼何時該換車？專家盤點3大判斷指標。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核。）

►50%法則

美國汽車協會（AAA）建議，若修車費用接近車輛估值的一半，就有必要展開財務評估，審慎思考是否應該繼續持有。

Edmunds洞察總監德魯里（Ivan Drury）表示，「這是很好的起點」，但其他專家提醒這不代表必須立刻換車，因為一次大修有時能讓車再多跑好幾年。

►你還信任這輛車嗎？

這次維修究竟是單獨個案，還是整體系統性問題的一環？若非單獨事件，高昂維修費不斷累積，就可能是車輛問題日益嚴重，已經超越其本身價值的警訊。

佛州修車廠老闆蓋爾范德（Alan Gelfand）說，如果只是一次大修，修好後就能放心駕駛，那當然沒問題，「但若你一下在這花2000美元，一下在那花1500美元，甚至連開出去都不安心，那就是該開始考慮換車的時候了。」

▼一次重大維修也可能汽車多了數年壽命。（示意圖／達志影像）



德魯里則指出，里程數並非唯一指標，有人開到4.5萬英里就不再信任愛車，有人跑了24.5萬英里仍覺得穩當。

►估算持有成本



理財規劃師賈吉（Jeff Judge）指出，不應該只看每月車貸，而要把保險、預期維修費全部納入，與換車整體持有成本相比。

對於已還清貸款的車主，他建議統計過去1年維修支出，估算未來持有成本，再跟換車費用比較，「一輛還清貸款的車只有一項任務，那就是比其他替代方案都更省錢。一旦做不到，它的使命就結束了。」