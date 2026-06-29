陷阱！法國女幫老婦提購物袋上樓　遭50歲男拖入臥室性侵

▲女子好心幫忙老婦提物品上樓，卻遭對方兒子性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國發生一起性侵案，一名年輕媽媽好心幫忙一名自稱拿不動購物袋的七旬老婦，沒想到一踏入公寓，就遭到老婦大約50歲的兒子拖入臥室暴力性侵，男子甚至威脅要割掉她的乳房。警方已逮捕這對母子，並發現他們早在20年前就曾用過同樣手法犯案。

老奶奶求幫助 女好心拿上樓落入陷阱

太陽報報導，這起案件發生在龐坦（Pantin），當地一名老婦人在安靜街道上請求路過的年輕女子幫忙，好心的女子立刻一路幫她把購物袋拿上7樓。然而這名女子不知道的是，這其實是一場精心設計的圈套。

50歲男突然衝出 把女子拖入臥室性侵

當女子和這名老婦一進門之後，老婦年約50歲的兒子隨即衝出來，把受害女子強拖至臥室施以暴行。事發後，男子仍拒絕放人，更恐嚇揚言要割掉她的乳房。

面對威脅，受害女子以「想透透氣」為由，從陽台逃出，沿著大樓外牆爬至五樓，絕望向鄰居求救，這名鄰居立即讓她進屋並報警。過沒多久，老婦還若無其事地出現在鄰居家門口，說「女士，您的鞋子忘記帶走了」。

20年前就用同樣手法犯案

法國警察工會成員科巴（Linda Kebbab）透過社群平台X發文公開案情，當局認為，這名老婦明知道兒子對這名女子施以性暴力，卻還是蓄意把受害人誘入住處。法國調查人員已確認逮捕這對母子，相關調查正在進行中。

根據《每日自由報》（Midi Libre）報導，該名男子有多起暴力性侵、家暴及傷害案底，其中最惡名昭彰的一次，是對一名80多歲男性施暴。

據信警方早在20多年前就曾調查過這對母子，據稱母親也是共犯。調查顯示，兩人早在2004年便使用過相同誘騙手法，由母親出面設局引誘，把受害女子送給兒子。