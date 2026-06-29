美國務院：美官員與台灣各政黨立委定期互動　強化美台關係

▲韓國瑜拜會美國眾議院議長強生（Mike Johnson, R-LA)。（圖／立法院提供）

記者詹雅婷／綜合報導

立法院長韓國瑜率團出訪美國，期間不僅會見逾40位參眾議員，更在離開前拜訪眾院議長強生，其實在這之前，台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文也曾訪美，訪美規格也成為討論話題。美國國務院表示，美台之間強健的非官方關係，透過美國官員與台灣各政黨立法委員之間的定期互動而強化。

立法院長韓國瑜21日率跨黨派立委展開7天訪美行程，不僅見到40位美國國會議員，也會晤戰爭部與白宮官員，更在返台前前往美國國會，拜會眾議院議長強生，這是繼2022年時任眾議院議長裴洛西訪台拜會立院之後，我立法院長在美國與眾院議長見面。智庫交流方面，韓國瑜訪團與「傳統基金會」座談，由該基金會執行副會長Derrick Morgan率領相關學者專家與會。

根據中央社，針對記者所詢問國務院出席官員及雙方討論議題，國務院一名發言人表示，「美國和台灣之間強健的非官方關係，透過美國官員與台灣各政黨立法委員之間的定期互動而強化」。

此前，鄭麗文6月1日展開為期16天的訪美行程，期間前往AIT華盛頓總部拜會交流，稱見到10位國會議員。在智庫、政策研究機構方面，拜會史丹佛大學胡佛研究所、美國外交關係協會、亞洲協會、國防重點；在史汀生中心、戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院的座談中，鄭麗文會晤卜睿哲、葛來儀等美方最具代表性的亞太政策權威。

而盧秀燕則是3月展開11天訪美行，會晤新罕布夏州曼徹斯特市長 Jay P. Ruais、馬里蘭州副州長米勒（Aruna Miller）及州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）高層團隊，並前往美國在台協會華盛頓總部，在AIT華府總部執行理事藍鶯陪同下，會晤美國國務院及戰爭部高級官員。國會議員部分，盧秀燕率團拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特；智庫交流方面，盧秀燕受邀訪問外交關係協會紐約總部，獲得美方學界高度重視，出席者包含AIT前主席薄瑞光、前國務院亞太助卿羅素等。

▼國民黨內三顆太陽訪美比較圖。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）