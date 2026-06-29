「罕見6月雪」襲美3州！32度夏天秒變冬天　一片銀白畫面曝

▲ 氣象專家德維特（Matt Devitt）曝光蒙大拿州6月雪畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北洛磯山脈天氣劇烈變化，愛達荷州與蒙大拿州的山谷地區不過幾天前還籠罩在華氏80至90度（約攝氏27至32度）的夏日高溫中，旅遊旺季正如火如荼展開，但28日起一波罕見的暴風雪系統強襲該地區，讓當地瞬間彷彿跌回隆冬。

綜合《福斯新聞》等美媒，美國國家氣象局已針對愛達荷、蒙大拿與懷俄明3州高海拔地區發布冬季暴風雪警報及冬季天氣警示，呼籲民眾及遊客做好應對冬季天氣的準備。氣象單位指出，這波系統源自一道強烈高空槽切入洛磯山脈及山際西部，挾帶異常寒冷的氣團南下，導致部分地區氣溫驟降華氏20至30度。

高山積雪恐達40公分 多處創6月紀錄

降雪方面，海拔6500英尺（約1980公尺）以上地區預估積雪可達4至8英寸（約10至20公分），阿納康達-品特勒山脈（Anaconda-Pintler）與萊米山脈（Lemhi）最高峰更可能堆積多達16英寸（約40公分）的溼重積雪。愛達荷州獨立日峰（Fourth of July Peak）一帶預計數日內降雪量可達6英寸（約15公分），懷俄明州山區則可能達4至6英寸。

SUMMER SNOW! ❄️???? New pictures coming in from Utah (left) and Montana (right). Over a foot of snow is possible in the hardest hit spots here on the doorstep of July! Credit: @AltaSkiArea and @DiscoverySki pic.twitter.com/uilsrXFEQR — Matt Devitt (@MattDevittWX) June 28, 2026

根據福斯天氣預報中心歷史資料，這一帶6月份平均降雪量不到0.5英寸，即便在較高的山口也是如此。而蒙大拿州平均每年6月僅發布一次冬季暴風雪警報，愛達荷州自2020年至今也僅發布過2次同級警示。

強風閃洪雙重威脅 冰河公園列高風險

除積雪外，蒙大拿州中北部部分地區還面臨強風威脅，陣風可能超過每小時50英里（約80公里），造成危險側風。冰河國家公園則有閃洪風險，氣象局指出，當地28日深夜降雨強度可能達到危險等級。氣象專家提醒，美國西部向來可能出現一州野火、鄰州暴雪的極端反差，居民與旅客應暫時收起夏日裝備，行經山區隘口時更應格外謹慎。