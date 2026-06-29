日本京都站列車出軌！4節車廂「衝出軌道」　30乘客緊急下車

▲近畿日本鐵道29日從京都車站開往橿原神宮前站時，爆發脫軌意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近畿日本鐵道（近鐵）京都線今（29）日上午發生列車出軌事故，一列由京都站開往橿原神宮前站的4節編組普通列車，在清晨駛離京都站後不久於站內彎道出軌，所幸車上30名乘客以及列車人員均無人受傷。事故造成京都線部分路段雙向停駛，至今仍未公布恢復通車時間，也波及近鐵其他路線出現延誤與停駛。

根據《日本放送協會》，事故發生於當地時間29日上午5時13分（台灣時間4時13分），出軌列車為京都站開往橿原神宮前站的首班普通列車，共4節車廂。從設置在京都站附近的監視畫面顯示，列車駛離京都站、朝奈良方向行駛後，行經左彎路段時，第2節與第3節車廂附近發生出軌。

近畿日本鐵道起初表示，列車上約有10名乘客，但經進一步清查後修正為30人。公司指出，包括乘客及列車駕駛等工作人員都沒有受傷，事故發生後，車上乘客已依序下車，在工作人員引導下步行返回京都站。

受到事故影響，近鐵京都線京都站至上鳥羽口站之間的上下行列車全面暫停行駛，目前仍未確定恢復營運時間。此外，近鐵其他部分路線也因調度受到影響，出現列車延誤及停駛情形。

事故發生後，大批旅客聚集在近鐵京都站驗票口前，查看替代運輸及轉乘資訊，希望盡快安排後續行程。一名女性乘客表示，她是透過社群平台及車站螢幕得知列車因出軌停駛，「沒有人受傷真的很好，但現在不知道該怎麼移動才好。」

另一名男性乘客則說，由於趕時間，「只能盡快尋找其他替代路線，趕往目的地。」