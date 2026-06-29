強震奪1450命！60歲婦「受困86小時」奇蹟生還　獲救瞬間曝

▲ 賈西亞受困逾3天獲救，被以擔架抬出。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉強震已奪走至少1450條人命，救援行動持續進行至第4天，斷垣殘壁中傳出令人振奮的消息，一名60歲女性受困整整86小時後，在10名救援人員努力之下奇蹟獲救。

60歲婦受困86小時 奇蹟獲救

CNN報導，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）28日在X平台上宣布，一名60歲女性賈西亞（Belkys Josefina Barreto García）在拉瓜伊拉省卡拉巴勒達（Caraballeda）一棟倒塌建築的廢墟中受困86小時後，被救援人員成功救出。現場畫面可見她被以擔架抬出並送上救護車，隨後一架直升機起飛。

Después de 86 horas de estar atrapada bajo los escombros, y luego de 11 horas de intenso trabajo, hemos logrado rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda.



Este logro fue posible… pic.twitter.com/OKt5dAKgmr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 28, 2026

布格磊發文說明，「歷經11小時的密集作業，我們成功將她活著從廢墟中救出」，並特別感謝薩爾瓦多與秘魯救援隊的努力。但因賈西亞生命跡象仍不穩定，當局緊急租用私人直升機，將她轉送至加拉卡斯一間私立醫療機構接受進一步治療。

此前，布格磊27日晚間上傳的影片中，一名薩爾瓦多救援人員在瓦礫堆下找到受困的賈西亞後向她喊道，「我希望妳保持冷靜，我們會把妳救出去。」賈西亞的兒子巴雷托（Carlos Jaspe Barreto）也證實，母親已於27日被尋獲且還活著，盼望外界一起祈禱她能順利獲救。

外媒目擊救援現場 全場屏息見證生還

在現場的CNN記者也目擊另一起救援過程，民防人員與志工以人鏈方式，小心翼翼將傷者從瓦礫中移出，旁觀民眾無不屏息凝神，當救援人員舉起拳頭示意傷者生還時，眾人頓時如釋重負。

男子桑多瓦（Hernán Sandoval）已在廢墟中挖掘2天，尋找自己的孩子、外甥及其他家屬。他感嘆道，「委內瑞拉根本沒有準備好面對這樣的災難，但只要還有一口氣，我們就不會放棄。」

政府成立特別委員會 水電逐步恢復

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）28日宣布成立總統特別委員會，負責評估受損房屋及基礎設施的安全狀況，同時將學校停課令再延長一周。當局將採用紅、黃、綠3色對民宅安全進行分級，協助居民判斷是否可安全返家，政府也將設置臨時安置營區，並規劃重建計畫。

羅德里格斯表示，受災最嚴重的拉瓜伊拉地區電力目前已恢復75%，飲用水供應恢復68%，道路基礎設施則恢復達9成。與此同時，多國已陸續運送物資並派遣援助隊伍趕赴災區，盼能協助應對當地長年政經困境下已不堪負荷的醫療與救災體系。