普丁認了燃料短缺！烏無人機「猛轟俄煉油廠」衝擊能源供應

▲普丁坦承俄羅斯燃料短缺。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）28日坦承，烏克蘭對該國境內石油基礎設施的持續打擊，造成「某種程度上的」燃料短缺，已成立工作小組確保全國供應充足，同時考慮全面禁止柴油出口。

承認燃料短缺 採取行動確保供應

《衛報》、《路透社》報導，普丁在克里姆林宮受訪時表示，烏軍針對關鍵基礎設施、尤其能源基礎設施的打擊「顯然確實造成問題」，「現在我們觀察到某種程度上的短缺，但並不嚴重」。

他表示，目前主要任務是增加俄羅斯防空能力以確保燃料供應，尤其是克里米亞地區。被俄羅斯併吞的克里米亞當局26日宣布進入「緊急狀態」，原因是烏克蘭攻擊後勤補給及石油設施造成的燃料短缺。

普丁也在一場關於燃料供應的高官會議上，要求相關部門將烏克蘭無人機攻擊對民間設施的衝擊「降至最低」。他直指各地仍有加油站大排長龍的困境，呼籲採取措施確保農業供油充足，並且透露正在考慮全面禁止柴油出口。

普丁表示，該國已經開始動用目前約170萬公噸的汽油儲備量，預計7月石油產量能夠超越6月水準。

▼莫斯科一處煉油廠6月18日發生爆炸。（圖／路透）



普丁28日在俄羅斯統一黨（United Russia）大會上發表演說時，誓言確保國家與公民的安全，並捍衛國家邊境的不可侵犯性，「我們無疑將克服今日面對的所有挑戰，包括針對我們領土及基礎設施的恐怖攻擊。」

烏加大打擊 俄煉油廠連環重創

此前，俄羅斯南部克拉斯諾達（Krasnodar）遭到烏克蘭無人機打擊，引發斯拉揚斯克煉油廠（Slavyansk oil refinery）火警並造成1人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏軍不僅襲擊了距離邊境300公里的斯拉揚斯克煉油廠，還打擊距離邊境約700公里的雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）煉油廠。他形容這些行動旨在「削弱俄羅斯的戰爭能力」。

上週，另一場烏克蘭攻擊導致莫斯科東南部一座煉油廠爆發大火，濃濃黑煙籠罩首都郊區。