歐洲熱浪逾1300死「光法國就奪上千命」　多地飆41°C破紀錄

▲巴黎民眾進入噴泉消暑。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

歐洲前所未見的初夏熱浪持續肆虐，德國、波蘭與捷克等多地28日再度刷新高溫紀錄。極端高溫也導致更多超額死亡（excess deaths），光是法國自24日以來就高達1000人。

超額死亡指特定期間內「實際死亡人數」與依照歷史數據推估的「預期死亡人數」之間的差額。

歐洲暖化快 WHO示警極端高溫

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X發文指出，「歐洲是地球上暖化速度最快的大陸，升溫速度是全球平均的2倍。」21日以來，歐洲與高溫相關的超額死亡人數已突破1300人，「熱壓力常被稱為『沉默殺手』，歐洲的住家、職場與學校根本不是為這種高溫而建。」

譚德塞警告，這波極端高溫是氣候變遷與全球暖化直接驅動的結果，「曾被視為『一世代一遇』的熱浪，如今幾乎每年都在上演」，呼籲歐洲各國落實高溫健康行動計畫，以應對日益嚴峻的氣候挑戰。

▼法國民眾在窗戶貼上鋁箔，抵禦陽光曝曬。（圖／路透）



▼柏林男子在燠熱天氣中補充水分。（圖／路透）



法國破千人死亡 多國刷新高溫紀錄

法國衛生部28日表示，自24日以來已累計約1000例超額死亡，許多都是65歲以上長者，居家死亡人數也比往常暴增40%。此外，法國至少74人在熱浪期間溺斃，多數發生在河流、湖泊等無人看守的水域。

德國28日已是連續第3天遭遇史上最熱的一天，東部布蘭登堡州（Brandenburg）科申鎮（Coschen）下午4時左右測得41.7°C。捷克28日則是連續第2天創下高溫紀錄，布拉格北方的多克薩尼（Doksany）測得41.1°C。波蘭西部城鎮斯武比采（Slubice）同一天也以40.5°C創下史上最高溫。

▼華沙民眾走過水霧噴泉。（圖／路透）



歷史熱浪 各國緊急應對

面對高溫危機，各國政府紛紛祭出緊急措施。荷蘭因前所未有的紅色高溫警報，取消25日登場的大型音樂祭Defqon.1。巴黎為減輕急救服務壓力，26日中午至28日上午，禁止公共場所外帶酒類飲料，並取消年度同志遊行。

熱穹頂惹禍 高溫原因曝光



BBC指出，這波打破紀錄的熱浪肇因於「熱穹頂」（heat dome）效應。這種天氣模式導致大氣中空氣下沉，並在接近地面時因壓縮而升溫。這些下沉空氣也會變得乾燥，意味著無法形成雲朵，導致強烈陽光進一步加熱地面。

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