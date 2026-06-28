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石油巨頭「沙烏地阿美」直升機墜毀！機上14人全數罹難

▲▼沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

沙烏地阿拉伯28日發生重大空難，一架隸屬國營能源巨頭「沙烏地阿美」（Saudi Aramco）的直升機，在東部石油重鎮拉斯塔努拉（Ras Tanura）墜毀，造成機上14名沙烏地阿拉伯公民全數罹難。沙國官方已證實事故消息，並表示相關單位正展開調查，以釐清墜機原因，目前尚未公布事故發生原因，也未透露直升機型號及飛行任務等細節。

墜機地為石油重鎮　事故原因仍待調查

根據沙烏地國家通訊社（SPA）及外媒報導，失事地點位於波斯灣沿岸的拉斯塔努拉，是沙國最大的石油出口港，也是中東重要煉油中心，每日煉油能力約55萬桶，由沙烏地阿美負責營運，聚集大量能源設施。沙國能源部表示，事故造成機上14人全部罹難，相關部門已介入調查，後續將公布事故原因。

▲▼沙烏地阿美油井設施。（圖／路透）

沙烏地阿美是全球市值最高的石油公司之一，擁有中東地區規模最大的企業機隊，旗下營運超過60架飛機，並服務全國300多座直升機場。此次事故發生前，拉斯塔努拉港才剛恢復石油裝載作業，結束近4個月的停擺，外界也高度關注這起空難是否衝擊能源運輸。

正值中東局勢升溫　官方未指向遭攻擊

值得注意的是，這起空難發生之際，中東局勢持續緊張，伊朗當天對巴林、科威特等波斯灣國家發動飛彈與無人機攻擊，以回應美國先前的軍事行動。由於拉斯塔努拉過去曾多次成為攻擊目標，加上地點鄰近波斯灣重要能源航道，外界一度關注事故是否與區域衝突有關。不過，截至目前，沙烏地官方並未表示這起墜機事件涉及任何敵對攻擊，僅強調將持續調查，釐清真正肇因。

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