法國跳傘學校「小型飛機」墜毀！機上11人全數罹難

▲法國一架小型飛機墜毀，機上11人全數罹難。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

法國南錫市附近的通布蘭鎮發生一起墜機意外。一架屬於當地跳傘學校的飛機在機場週邊墜毀，造成機上11人全部罹難，死者包括1名飛行員、5名跳傘學生與5名教練。法國內政部長已趕往現場處理，警方也呼籲民眾暫時不要靠近案發地點。

跳傘行程突發空難！飛機墜毀小鎮釀 11 人不幸死亡

根據路透社報導，法國靠近東部城市南錫（Nancy）的通布蘭鎮（Tomblaine）發生一起空難事件。當地政府證實，一架屬於跳傘學校的小型飛機在飛行途中墜毀，造成機上11人不幸死亡。

罹難者身分確認！含飛行員與跳傘學校師生全數喪生

地方政府表示，這架飛機當時正載著學員進行跳傘行程，罹難者包括1名飛行員，以及機上的10名乘客。經身分確認，10名乘客分別為5名跳傘學員與5名陪同教練，全數在這起墜機事故中喪生。

內政部長趕往事故現場！地方警方緊急封鎖機場週邊

法國內政部隨後發表聲明指出，內政部長在接獲通報後已立即啟動緊急應變，並正前往事故現場了解狀況。目前當地警方已封鎖現場進行調查，並公開呼籲民眾严格避開通布蘭機場週邊區域，以利救援與後續事故調查工作進行。