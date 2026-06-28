日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！　下海賣淫原因藏洋蔥

▲亞美坦言，選擇賣淫是因為童年創傷所致。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名20歲賣淫女子因為童年創傷與對孤獨感的強烈恐懼，導致她罹患精神疾病，也因為極度害怕自己一個人，因此選擇下海賣淫，以撫平心中空虛。她更自爆，有時候病發時完全無法下床，就連幾步之外的廁所對她而言都遙遠至極，因此只能躺在床上包成人紙尿褲，解決基本生理需求。

根據ABEMA TIMES報導，日本網路節目《再次，採訪了。》（改めて、取材しました。）近日採訪一名20歲女子亞美（アミ，音譯），外表看似與一般年輕女孩無異的她，由於童年目睹家庭崩潰的巨大創傷，導致長大後罹患嚴重的孤獨恐懼症 （Autophobia），甚至因此影響生活。

節目採訪團隊當天與亞美相約於東京一間汽車旅館，而此處也是亞美平常的「工作場所」。身穿白色羽絨外套、搭配格子迷你裙的亞美罕見吐露了自己選擇下海的真正原因。

她表示，小時候親眼目睹因為父親外遇偷吃，母親精神徹底崩潰，家庭在眼前分崩離析。這段慘痛的童年陰影，讓她深刻認為「一個人、孤獨是非常恐怖的事」，並為此感到焦慮。亞美表示，只要在工作時，能有那麼一瞬間是被嫖客需要、被渴望，她就能催眠自己「我還有活著的價值」，所以才選擇了這份工作。

然而，一到下班時間、獨自回到家後，排山倒海的寂寞與不安就會立刻將亞美淹沒。她自爆，以前曾經多次靠著自殘來確認自己還活著，以此緩減內心的痛苦。

亞美坦言，當病發時，她整個人完全無法離開床鋪，連進食與上廁所都辦不到。她透露，「病得最厲害的時候，我會直接穿著老人用的成人紙尿褲，就這樣躺在床上睡覺，基本上排泄都是靠尿布解決。如果家裡剛好沒尿布了，我就會拿狗狗用的寵物尿墊，直接鋪在身體下面睡覺。」

她無奈地自嘲，「其實以這間房子的格局，只要走幾步就能到廁所，但對那時候的我來說，要去上廁所，痛苦的程度就像要我徒步走一站之間的距離一樣遙遠、吃力。」

亞美表示，自從18歲與戀人分手後，她就徹底喪失了打理生活起居的能力。雖然過著宛如廢人般肉體與精神雙重崩潰的生活，但她卻從來不敢向身邊的任何人求助。

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