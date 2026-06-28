36歲台男「日本詐騙」當車手被逮！騙老婦417萬日幣　姓名曝光

▲又有台灣籍男子因為在日本涉及詐騙被逮捕。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

又有台男在日詐騙被逮！日本京都近日破獲一起詐騙案，一名獨居的84歲日本婦人遭遇「假警察」連環電話轟炸，被恐嚇個人編號卡（My Number）遭到惡用涉案，嚇得交出高達417萬日圓（約新台幣86萬元）的存款。日本警方一路追查，27日成功逮捕36歲台灣籍車手陳宥羽。

假警察恐嚇「妳的帳戶不乾淨」！獨居阿嬤把417萬塞信箱

根據《關西電視台》報導，日本警方指出，被害人是居住在京都市左京區的84歲婦人，她6月2日接到家中座機電話，對方自稱是警察，並稱老婦人的個人編號卡（マイナンバー）已經遭到惡用，因此懷疑她也有犯罪嫌疑，要求清查老婦人名下帳戶的所有資金。

幾天後，這名假警察再度來電，指示老婦人將帳戶內的所有現金通通提領出來，會有負責的刑警親自過去拿。隨後更命令婦人將準備好的大量現金裝進信封，直接放進公寓一樓的信箱內。

老婦人不疑有他，乖乖照辦，將417萬日圓（約新台幣86萬元）的現鈔裝進信封後投入信箱。直到6月13日上午11時17分左右，一名形跡可疑的男子現身，迅速將信封從信箱中取出後離開。

阿嬤驚覺「這個刑警穿得太寒酸」！日警調監視器狠抓台籍男

婦人認為來領取現金的男子穿著並不像警察，且事後開始聯絡不上一開始的「警察」，這才驚覺自己已經遭到詐騙，連忙報警。

京都府警方調閱監視器畫面後，鎖定該名詐騙車手為36歲的台灣籍男子陳宥羽，並於27日成功將其逮捕。

瞎扯「來京都旅遊幫朋友跑腿」！日警懷疑背後有詐騙集團

面對警方偵訊，陳宥羽全盤否認詐騙。他透過翻譯向警方辯稱，「我只是來京都觀光旅遊的，只是台灣的朋友突然傳訊息聯絡我，拜託我幫忙去那棟公寓『拿個東西』。」聲稱自己只「幫忙跑腿」。

警方懷疑背後還有其他共犯，因此已全面展開調查，以釐清這起案件。