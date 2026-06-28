伊朗猛轟！住宅頂樓嚴重毀損　巴林科威特控侵犯主權

▲巴林一棟住宅大樓遭嚴重破壞。（圖／翻攝自X／巴林內政部）
記者詹雅婷／綜合報導
中東國家巴林28日遭伊朗猛轟，穆哈拉克（Muharraq）一棟多層住宅大樓遭嚴重破壞，頂層公寓淪為瓦礫廢墟，牆壁盡毀、天花板崩落，所幸無人因此傷亡。對於伊朗的襲擊行動，巴林外交部發表聲明稱，這是侵犯巴林主權。
صواريخ ومسيرات إيران تستهدف المباني السكنية في البحرين.. صور لتدمير الأعيان المدنية في محافظة المحرق— العربية (@AlArabiya) June 28, 2026
???? أعلنت قوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أنّ "منظومات الدفاع الجوي تصدّت لعدد من الاعتداءات الجوية"، مؤكدة أنّ استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد "انتهاكاً صارخاً للقانون… pic.twitter.com/3uCQaTIrej
伊朗飛彈無人機齊射 巴林大樓嚴重受損
CNN報導，巴林28日面對伊朗的軍事行動，警報響起，當局緊急呼籲居民盡速前往安全地點避難。對此，政府28日把伊朗的攻擊定調為危險的情勢升溫行動，顯示伊朗蓄意且有系統地一再侵犯巴林主權，威脅境內公民與居民的安全。
伊朗伊斯蘭革命衛隊稍早則聲稱，此次行動是針對美軍週六空襲伊朗設施所採取的報復，攻擊目標鎖定伊朗在巴林與科威特的美軍設施。
巴林國防軍總司令部表示，防空系統成功攔截並摧毀伊朗的空中攻擊，呼籲居民切勿靠近攻擊過後散落各地的殘骸或可疑物體。目前巴林武裝部隊各部門均已進入最高警戒狀態。
巴林強調，伊朗此次攻擊對波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）全體成員國構成威脅，包括科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國。
科威特攔截2枚飛彈 控伊朗侵犯主權
科威特外交部同樣發聲譴責伊朗，稱伊朗一再發動惡劣攻擊是公然侵犯科威特主權，且這些襲擊明顯違反國際法，恐破壞國際社會降低區域緊張局勢的努力，科威特保留採取一切必要措施的完整權利，以維護主權、確保國家安全穩定，並保護境內公民與居民。
科威特軍方表示，有成功攔截2枚彈道飛彈，並未造成任何損傷或人員傷亡。
讀者迴響