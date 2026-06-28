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日本箱根擬「開徵住宿稅」！最快2028年上路　年收估多14億日圓

▲▼箱根大涌谷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大涌谷是箱根最具代表性的火山景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／綜合報導

日本神奈川縣著名溫泉度假勝地「箱根」26日宣布，正研議開徵住宿稅，計劃向下榻當地旅館的旅客每人每晚收取350日圓（約新台幣77元），若箱根町議會審議通過並取得日本總務省同意，最快有望在2028年4月正式施行。由於箱根町有意推動的名目為「法定外普通稅」，屆時有望成為日本首例。

觀光財政落差推動立法

根據《共同社》與《讀賣新聞》報導，箱根町常住人口僅約1萬人，每年湧入的觀光旅客卻突破2000萬人次，兩者之間的龐大落差，使得垃圾清運、污水處理、消防與緊急救護等公共服務負擔日益增加。當局預估，到2028年度將出現約10億日圓（約新台幣2億2000萬元）的財源缺口，因此計畫向住客收取住宿稅補足其中缺口。

用途不限成全國首例

值得關注的是，箱根町打算以「法定外普通稅」的形式開徵住宿稅，亦即稅收用途不受限制，可彈性挪用於各項行政需求。《朝日新聞》指出，目前日本各地已實施住宿稅的地方政府，均是採用途限定於觀光相關支出的「法定外目的稅」，若箱根町此案順利推行，將成為全日本首個徵收用途不設限住宿稅的自治體。

稅收用於民生基礎建設

箱根町規劃將這筆稅收廣泛投入垃圾處理、消防與急救體制維持，以及公共道路修繕等日常民生建設。《朝日新聞》也指出，箱根町處理的垃圾中高達8成與觀光活動相關，且當地公共設施的建置規模，必須達到人口5萬規模自治體的水準，財政壓力可見一斑。

每年逾400萬房客納入課稅範圍

依照箱根町目前的規劃，課稅對象涵蓋全町約800間住宿設施，預估每年約有402萬名過夜旅客須繳納此稅，全年稅收上看14億日圓（約新台幣3億元），相當於箱根町一般會計年度預算的1成左右。至於小學以下兒童及參加校外教學的學生，則在免稅範疇之內。

盼觀光與居民共榮共存

箱根町預定9月向町議會提出相關條例草案，獲得議會通過後，再與總務省展開協商程序。町長勝俁浩行對此表示，「我們希望打造一座讓觀光發展與居民日常生活相輔相成、共同受益的觀光城鎮。」

 
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